Rafael De La Puente, country manager de Western Union en Perú, explicó que la firma se encuentra en pleno despliegue de su propuesta omnicanal, con un portafolio ampliado tanto en el envío como en la recepción de remesas. “Nos encontramos en ese proceso de seguir fomentando y estableciendo nuestra propuesta omnicanal para que los clientes puedan obtener la manera de enviar dinero que más les convenga”, indicó a Gestión.

Ese giro ya se refleja en las cifras del canal digital. La penetración de las transacciones digitales sobre el total de envíos que salen del Perú pasó de alrededor de 10% a más de 20%, según detalló el directivo, quien atribuyó ese avance a la incorporación de nuevos productos y medios de pago. “Cada vez que ofrecemos una innovación a nuestro producto también generamos una adquisición de clientes”, precisó.

En el plano regional, América Latina representa cerca del 11% del volumen operado por Western Union a nivel global, y el Perú figura como uno de los principales países receptores del bloque. De La Puente sostuvo que el mercado local cumple, además, un rol de laboratorio: “Perú es uno de los países que nosotros utilizamos en la región para probar productos”, señaló, y agregó que la operación peruana cuenta hoy con toda la cartera disponible a nivel global.

Rafael De La Puente, country manager de Western Union en Perú.

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Billeteras, alianzas y red física: los planes de Western Union en Perú

Pese al empuje digital, la compañía no ha frenado su expansión presencial. Western Union opera actualmente 78 locales propios y una red de 1,400 puntos de venta en el país, distribuida entre grandes cadenas, agentes corporativos —como cajas municipales, entre ellas Caja Huancayo— y agentes independientes que ofrecen el servicio de remesas.

“Hemos tenido dos olas de expansión en términos de network y hoy nos encontramos con una capilaridad interesante en el país”, comentó el ejecutivo, quien adelantó que la firma tiene en cartera nuevas alianzas corporativas y no descarta seguir abriendo locales propios donde identifique demanda insatisfecha.

El foco, sin embargo, está en sumar servicios a esos puntos. Además del envío de remesas, la red comercializa cambio de divisa (moneda), pago de servicios y, más recientemente, productos de terceros: la compañía cerró acuerdos con Financiera Efectiva, Assist Card e Integral Group Solution (IGS), esta última para asistencias médicas, y mantiene otras conversaciones en su pipeline.

En el frente de la recepción de remesas, la alianza con Yape (billetera digital), vigente desde mayo del año pasado, se sumó al envío directo a cuentas bancarias. “Hemos tenido un crecimiento acelerado”, afirmó De La Puente sobre ambos canales. Consultado por la posibilidad de replicar el modelo con otras billeteras del mercado —como Sip del Grupo Intercorp— , respondió que la empresa está en conversaciones con varios jugadores, aunque los proyectos deben competir por prioridad dentro de los pipelines globales de la compañía.

El envío de remesas a billeteras digitales como Yape se ha consolidado como una opción preferida por el consumidor peruano, debido a la comodidad de prescindir de un punto de venta físico y a las garantías de seguridad que ofrece.

Un factor que podría acelerar esos plazos es el cambio normativo impulsado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). “Esta posibilidad del Banco Central de hacer una integración completa del mercado de pagos nos va a dar a nosotros una posibilidad también de poder tener conexiones mucho más rápidas con los players”, explicó.

Se trata de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Perú), la nueva infraestructura de pagos minoristas que el BCRP viene implementando para permitir transferencias, pagos y cobros inmediatos e interoperables entre personas y comercios, sin importar la billetera, el banco o el proveedor que utilicen. Su piloto está previsto para diciembre del 2026 e introduce la figura de los “iniciadores de pago”, que pueden ser entidades financieras, fintechs, bigtechs, empresas de telecomunicaciones y otros proveedores autorizados.

En ese marco, el ejecutivo comentó que el cambio regulatorio abre la posibilidad de que Western Union se convierta en procesador o iniciador de pagos e incorpore nuevas tecnologías, como los pagos contactless (tap), lo que le permitiría explorar servicios más allá de las remesas y el cambio de divisas.

El cambio de divisa escaló al segundo lugar ¿el nuevo foco de Western Union?

Uno de los movimientos más notorios de los últimos años está fuera del negocio de remesas. El cambio de moneda o divisa desplazó al pago de servicios como la segunda fuente de ingresos de Western Union en el Perú, un producto que la firma opera localmente desde comienzos de la década del 2000, pero al que recién en los últimos cuatro años le dio un enfoque comercial más agresivo.

“Hemos duplicado los volúmenes que movíamos hace dos años”, señaló el country manager. Para sostener esa demanda, la compañía incorporó a cuatro nuevos traders provenientes de otras firmas del mercado y así amplió su mesa de dinero por segundo año consecutivo.

El negocio se apoya en tres canales: las tiendas propias, orientadas a un perfil minorista y turista; la plataforma web, para clientes que prefieren autogestionarse; y la mesa de dinero (traders), enfocada en empresas y volúmenes mayores. Los canales web e institucional crecen a un ritmo más acelerado que el minorista, precisó el ejecutivo.

Sobre la estrategia detrás de ese crecimiento en un mercado competitivo, De La Puente fue directo: “Entendimos que quizá no podíamos competir con algunos players por precio (…) y hemos elegido otros atributos como la calidad de servicio”, además del respaldo de ser una entidad regulada.

WhatsApp, criptomonedas y el pulso migratorio: próximos lanzamientos de Western Union

Entre las novedades del año figura el canal de WhatsApp, habilitado a inicios de 2026, a través del cual el cliente puede cotizar operaciones de cambio de moneda y completar el envío de remesa. Hoy el paso final de pago se ejecuta desde el aplicativo, pero la firma trabaja en automatizar esa etapa. “Estamos probando diferentes maneras u operatorias dentro de lo que es el mismo canal de WhatsApp en diferentes países”, apuntó, y proyectó tener una propuesta integral el próximo año.

A ello se suma el lanzamiento global de la stablecoin USDT (criptomoneda estable) de la compañía, que ya se testea en algunos países de la región. “Vendrá en los próximos años también a Perú, y ahí tenemos que entender el marco regulatorio y trabajar con el Banco Central”, sostuvo.

El contexto del negocio central, en tanto, sigue atado a la dinámica migratoria. El ejecutivo reconoció una desaceleración de los flujos que golpeó el desempeño de corredores clave como Colombia y Venezuela, aunque espera una reactivación. En el ingreso de remesas al Perú, Estados Unidos y España se mantienen como los dos principales mercados emisores, mientras que Colombia y España concentran los envíos que salen del país.

Frente a los recientes desastres naturales en la región, la firma activó una campaña sin comisión para los envíos hacia Venezuela. “Hemos visto un volumen de ayuda que ha sido interesante”, comentó. Además, espera un efecto similar en Colombia por el reciente terremoto.

De cara al cierre del año y al 2027, la hoja de ruta pasa por robustecer la experiencia digital, ampliar los métodos de pago —hoy disponibles con Visa y Mastercard— e integrarse a la nueva infraestructura de pagos del BCRP. La expectativa de crecimiento de doble dígito se mantiene para los canales digitales y para el negocio de cambio de moneda, mientras que las remesas dependerán del ritmo con que se reactiven las corrientes migratorias.