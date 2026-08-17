La penetración de las transacciones digitales sobre el total de envíos que salen del Perú pasó de alrededor de 10% a más de 20%, según detalló el directivo. (Foto: Wester Union)
La penetración de las transacciones digitales sobre el total de envíos que salen del Perú pasó de alrededor de 10% a más de 20%, según detalló el directivo. (Foto: Wester Union)
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Edgar Velito
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Western Union atraviesa un proceso de transición a escala global y el Perú no es la excepción. La compañía, regulada por la SBS y con operación propia en el país desde 1992, viene reacomodando su oferta para responder a un consumidor que cada vez decide de forma distinta cómo enviar y, sobre todo, cómo recibir su dinero: en efectivo, en una cuenta bancaria o en una billetera digital.

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