Las billeteras digitales continúan consolidándose como el principal motor del ecosistema de pagos en el Perú.

Según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las billeteras compiten directamente con el efectivo en transacciones cotidianas de bajo valor, por ello el ticket promedio ronda los S/ 25. No obstante, la velocidad de crecimiento de estos participantes en el mercado es diferente.

Así, los pagos mediante códigos QR de Yape y Plin avanzaron a un ritmo que casi duplica al registrado por las billeteras contactless como Apple Pay y Google Pay.

De acuerdo con cifras de Niubiz, las transacciones realizadas mediante QR aumentaron 82% en los últimos doce meses, mientras que aquellas efectuadas con tecnología contactless crecieron 42%.

Para Gustavo Leaño, CEO de Niubiz y presidente de Perú Payments Association, este comportamiento muestra la rápida adopción de las billeteras digitales por parte de los consumidores peruanos, especialmente para pagos cotidianos de bajo monto. Sin embargo, descartó que ello implique un reemplazo de las tarjetas.

“Más que un desplazamiento absoluto entre medios de pago, vemos una convivencia entre distintas soluciones, donde cada una responde a diferentes momentos y necesidades de consumo”, sostuvo.

Según explicó, las tarjetas mantienen ventajas vinculadas a la seguridad, el financiamiento, la amplia aceptación y la experiencia omnicanal, mientras que las billeteras destacan por ofrecer rapidez, simplicidad y una mayor frecuencia de uso.

Participación

La evolución del mercado también queda reflejada en la participación que han ganado las billeteras dentro de las operaciones procesadas por Niubiz. Entre enero de 2024 y abril de 2026, su participación en el volumen total pasó de 4.6% a 18.4%, mientras que en número de transacciones aumentó de 11% a 35.9%.

“Claramente, las billeteras son hoy el gran dinamizador del ecosistema de pagos”, afirmó Leaño.

El ejecutivo señaló que este cambio responde a una mayor madurez del sistema de pagos peruano. En lugar de concentrarse en un solo medio, los usuarios se han vuelto más estratégicos y eligen la opción más conveniente según el tipo de compra, el monto y la experiencia que buscan, favoreciendo así la coexistencia de tarjetas y billeteras digitales en el mercado.