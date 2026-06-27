Otro de los cambios que impulsará esta migración será el desarrollo del Open Finance.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La próxima entrada de nuevos bancos digitales, el crecimiento de las fintech y el avance del Open Finance están obligando a las entidades a replantear la forma en que se relacionan con sus clientes.

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