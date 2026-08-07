Ministerio de Vivienda prohíbe el alquiler de viviendas sociales. (Imagen: Andina)
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Daniel Seclen Parraguez
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó a fines de julio la propuesta de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social (Ley 32379), que plantea especificaciones para quienes accedan a subsidios estatales orientados al acceso a vivienda propia, y no a la obtención de ingresos mediante el alquiler de inmuebles.

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