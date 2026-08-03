Teleférico de Miraflores iniciaría operaciones a fines de agosto. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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tras culminar las pruebas de rendimiento y obtener la certificación de seguridad.

El proyecto contempla un recorrido lineal de unos 310 metros que unirá la estación superior en el parque Domodossola con el paradero inferior en la playa Redondo II, en la Costa Verde.

, agilizando el flujo de visitantes en la zona costera de Miraflores.

Según recogió el diario El Comercio,

Las cabinas tendrían capacidad para 15 personas por viaje y un diseño inclusivo, con espacios para usuarios en silla de ruedas y bicicletas.

Por otro lado, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, indicó que la obra ha sido bien valorada por los vecinos y subrayó que, además de su rol en el transporte urbano, tendrá un uso turístico al permitir “acercar a los residentes y visitantes del distrito a la Costa Verde”.

“Esto irá acompañado de infraestructura que estamos generando en la costa, como el complejo deportivo que estamos haciendo en Makaha”, señaló la autoridad al mencionado medio.

Según informó del consorcio ZigZagTeleféricos S.A.C. el sistema operará entre 14 a 16 horas al día y las estimaciones apuntan a transportar alrededor de 3 mil usuarios por día.

La obra un avance de 91% y una inversión privada cercana a los 12 millones de dólares. | Composición EC: Andina
La obra un avance de 91% y una inversión privada cercana a los 12 millones de dólares. | Composición EC: Andina

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