El Ejecutivo plantea establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos (créditos) por parte de los clientes del sistema financiero.

El Ejecutivo plantea establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a información financiera. (Foto: Andina)

“En las entidades financieras, quizás uno de sus principales problemas es que no comunican adecuadamente las condiciones de sus productos”, reconoció el gerente de división estrategia y finanzas de Financiera Confianza, Víctor Blas.

Entre las mayores dificultades relacionadas con la transparencia, mencionó que los contratos de los créditos son muy largos y, en consecuencia, los clientes “no los leen”.

Simplificación

Por ello, consideró que los contratos, al ser difíciles de simplificar, deben adjuntar una hoja resumen –que ya es obligatoria– pero con un lenguaje simple para el usuario.

“Es bien difícil que la entidad financiera elimine cláusulas o que el número de hojas del contrato se reduzca, pero se debería buscar un punto intermedio hacia el cliente, principalmente en los canales digitales. Leer un contrato gigantesco desde el celular es más difícil”, añadió el ejecutivo.

Los contratos, que en su mayoría ya son digitales, deben ser redactados en un lenguaje fácil de entender y con una cantidad de hojas que no sea excesiva, añadió Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

Se podría establecer que en la hoja resumen de los contratos la letra sea más grande, se enfaticen los puntos más importantes como la tasa de interés y se incluyan ejemplos, indicó.

TCEA

En un entorno cada vez más digital, esa información del contrato puede complementarse con formatos más interactivos, como simuladores, videos explicativos o resúmenes visuales, que faciliten su comprensión, según el gerente de Financiera Confianza.

Actualmente, las entidades financieras deben mostrar la TCEA (tasa de costo efectiva anual del crédito, que incluye todos los costos además de la tasa de interés nominal), Sin embargo, los usuarios suelen expresar su desazón o sorpresa por condiciones de los contratos de créditos que desconocían o que no eran claras, pero que son componentes del costo.

Ejecutivos del sector resaltaron que la propuesta del Gobierno se alinea con normas que recientemente ha aprobado la SBS vinculadas con la transparencia, como la obligación de informar en 24 horas la ocurrencia de ciberataques.

Otro planteamiento de la nueva administración es permitir a las empresas del sistema financiero y de seguros acceder a la información sobre identidad de las personas que posee Reniec en sus procesos de apertura de cuenta, contratación y operaciones.

Las entidades financieras, cuando reciben a una persona en sus oficinas, verifican su identidad directamente en la base de datos de Reniec. Sin embargo, en los canales digitales el proceso es distinto, detalló Blas.

En los aplicativos, por ejemplo, se utiliza hoy mucho la biometría facial, de forma que el usuario se toma una foto, la sube al sistema y se contrasta también con los datos de Reniec. No obstante, dicha verificación no la hace el mismo banco, sino que este usualmente terceriza el servicio, por ejemplo, con una fintech.

Otro planteamiento de la nueva administración es permitir a las empresas del sistema financiero y de seguros acceder a la información sobre identidad de las personas que posee Reniec en sus procesos de apertura de cuenta, contratación y operaciones. | Foto: Andina

Conexión directa

Por ello, Reniec busca tener ahora “una conexión directa” con la entidad financiera, dijo el ejecutivo. Las empresas que contratan los bancos para la autenticación biométrica son tecnológicas, pero no poseen estándares de ciberseguridad ni lo que determina la ley del sistema financiero, agregó.

Además, consideró que ello debe interpretarse en un contexto en que Reniec ha tenido problemas de filtración de datos, por lo que el objetivo sería “eliminar intermediarios”.

Más claridad sobre seguros

Uno de los aspectos que podría mejorarse de los contratos de los créditos es que se incorpore adjunta una hoja resumen del seguro vinculado que toma el cliente para respaldar el pago de esa obligación, como una póliza de desgravamen o un seguro multirriesgo, según Víctor Blas, de Financiera Confianza.

Esas pólizas suelen ofrecerse a los usuarios cuando se les extiende un préstamo cualquiera, como una venta cruzada por parte de los bancos.

Estos deberían precisar al cliente o a sus beneficiarios, si el seguro de desgravamen que contratan cubre el saldo pendiente de la deuda, en caso de fallecimiento o invalidez permanente del deudor, o el monto total del financiamiento, sostuvo Blas.