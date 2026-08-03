Expertos proponen algunos cambios a los contratos de créditos. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Gobierno pedirá facultades para legislar, incluso acerca del mercado financiero, en el que busca ampliar la participación del público con mejores condiciones, ¿qué podría modificarse?

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