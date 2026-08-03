Toda gran empresa tiene un punto de partida inesperado, y el de Toyota estuvo lejos de los motores y neumáticos. Su historia comenzó a finales del siglo XIX con Sakichi Toyoda, un inventor japonés conocido como el “rey de los inventores” por desarrollar telares automáticos para la industria textil.

Su mayor creación fue un telar automático capaz de detenerse cuando un hilo se rompía, evitando desperdicios y mejorando la calidad del producto final. Más que una innovación técnica, aquella máquina introdujo un principio que décadas después sería uno de los pilares de Toyota: detectar los errores inmediatamente para evitar que se propaguen.

Es así que en 1926 fundó Toyoda Automatic Loom Works, empresa dedicada a fabricar maquinaria para el sector textil. Nadie imaginaba entonces que aquella fábrica terminaría convirtiéndose en el origen del mayor fabricante de automóviles del mundo.

La empresa obtuvo importantes ingresos cuando vendió la patente de uno de sus telares a una compañía británica en 1929. Ese dinero sería decisivo para financiar el siguiente gran sueño de la familia Toyoda, fabricar automóviles.

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Kiichiro Toyoda y el nacimiento de Toyota

El verdadero arquitecto de la división automotriz fue Kiichiro Toyoda, hijo de Sakichi. Fascinado por el crecimiento de la industria automovilística en Europa y Estados Unidos, viajó al extranjero para estudiar los procesos de fabricación y regresó convencido de que Japón debía desarrollar su propia industria automotriz.

En 1933 se creó la división de automóviles dentro de Toyoda Automatic Loom Works y apenas dos años después aparecieron los primeros prototipos. Dos años después se presentó el automóvil de pasajeros Modelo A1 y el camión G1, considerado un vehículo clave para los primeros años de la compañía.

Finalmente, en 1937 nació oficialmente Toyota Motor Co. Ltd.

Curiosamente, la empresa dejó de llamarse “Toyoda” para convertirse en “Toyota”. La decisión respondió a varias razones. En japonés, escribir Toyota requiere ocho trazos, número considerado de buena suerte y prosperidad. Además, el nuevo nombre sonaba más limpio y era más fácil de pronunciar internacionalmente.

El salto hacia el mercado internacional

La década de 1960 marcó el inicio de la expansión global de Toyota. Uno de los vehículos que impulsó ese crecimiento fue el modelo Corolla, presentado en 1966. Diseñado como un automóvil económico, durable y eficiente en consumo de combustible, rápidamente conquistó mercados en Asia, Europa y América.

Con el paso del tiempo el Corolla se convirtió en el automóvil más vendido de la historia, superando los 50 millones de unidades comercializadas en todo el mundo.

Otro modelo emblemático fue el Land Cruiser, reconocido por su resistencia en terrenos extremos y utilizado tanto por familias como por organizaciones humanitarias, empresas mineras y fuerzas de seguridad en numerosos países.

Mientras muchos fabricantes competían únicamente por potencia o diseño, Toyota construyó su reputación sobre otro atributo: la confiabilidad.

Diversos estudios internacionales han ubicado durante años a la marca entre las más confiables del mercado por la durabilidad de sus vehículos, bajos costos de mantenimiento y alto valor de reventa.

La crisis petrolera de los años setenta también favoreció a Toyota. Mientras otras empresas estadounidenses producían automóviles de gran tamaño y elevado consumo, los vehículos japoneses destacaban por su eficiencia energética.

Esto permitió que Toyota consolidara su presencia en Estados Unidos, convirtiéndose con los años en uno de los mayores vendedores de automóviles en ese país.

En medio de un boom de marcas, Toyota se mantiene en la cabeza

José Ruidías, especialista en Marketing de Pacífico Business School, dijo que pese a un boom de marcas de autos y una agresiva incursión de compañías chinas, Toyota ha mantenido una promesa de marca muy consistente desde el inicio, basada en calidad y durabilidad, a pesar de incorporar algunas otras como seguridad, comodidad, pero sin perder su esencia.

“Para muchas familias, un auto es una inversión muy importante y los consumidores piensan no solo en el precio, sino en cuánto le costará mantenerlo, si conseguirá repuestos, cuánto tiempo estarán en el taller o cuánto podrá recuperar al venderlo. Ahí Toyota ha construido una reputación extraordinaria durante décadas”, dijo.

El especialista consideró que muchas personas prefieren pagar un poco más porque sienten que ese dinero lo recuperarán después en confiabilidad y en valor de reventa. Esa combinación hace que termine compitiendo por confianza (y ya no por precio), que probablemente sea el activo más difícil de copiar en esta industria, añadió.

Por su parte, Katherine Muñoz, docente de la carrera de Administración y Marketing de la UPC, refirió que Toyota es una marca que ha sido utilizada por múltiples generaciones dentro de las familias; es decir, existe una transferencia generacional respaldada por la confianza de que a casi ninguna de estas generaciones les ha fallado.

“En consecuencia, el consumidor que usa Toyota, pudiendo elegir una opción más barata como la china, prefiere la marca primero por la tradición transgeneracional, segundo por su reputación, tercero por la animadversión hacia los productos chinos y, en cuarto lugar, por ser un consumidor dogmático, un perfil clásico no dispuesto a cambiar de marca ni a salir de su zona de confort porque sabe que Toyota es seguridad", destacó.

El nuevo Toyota Corolla llegó al Perú.

Presencia en el Perú

Toyota llegó al mercado peruano en 1967 y hoy mantiene una posición de liderazgo en ventas de vehículos livianos y comerciales. Modelos como Hilux, Corolla, Yaris, Fortuner, Rush y Land Cruiser figuran entre los más demandados por clientes particulares, empresas y entidades públicas.

La firma cuenta con una red de alrededor de 50 concesionarios a nivel nacional, con una fuerte presencia en Lima y diversas regiones del país como Arequipa, Trujillo y Tacna.

La reputación de la marca en el país está estrechamente ligada a la durabilidad de sus vehículos, especialmente en actividades como minería, agricultura, construcción y transporte, donde las condiciones de operación suelen ser exigentes.

Al respecto, José Ruidías comentó que Toyota entendió muy bien cómo compra el peruano. “Acá la gente no busca únicamente un auto bonito; quiere una compra que le dé seguridad y que siga siendo una buena decisión varios años después. Por eso invirtió en tener talleres, repuestos, concesionarios en todo el país”, dijo.

Además, están donde está el mercado, dado que tiene modelos para la familia, para quien trabaja en el campo, para minería, para empresas (podría decirse que siempre hay un Toyota que calza con la necesidad), agregó.

“Entonces, cuando alguien queda satisfecho, recomienda la marca, vuelve a comprarla y esa confianza se va multiplicando; este es el círculo virtuoso que le ha dado solidez al crecimiento de la marca en el Perú”, mencionó.

Katherine Muñoz coincidió en que la estrategia de Toyota en el Perú ha sido observar de cerca el mercado y la demanda de los consumidores, adaptando e interpretando sus necesidades a través de su oferta de vehículos. Se trata de una comprensión clásica entre oferta y demanda.

Además, indicó que “es una marca que ha sabido comunicar eficazmente su portafolio. Lo que hacía Toyota era comunicar activamente la llegada de sus vehículos y colocar este modelo en la vía pública; es decir, siempre ha tenido una escucha activa y una lectura absoluta del comportamiento del consumidor”, agregó.

A esto se le suma un factor determinante: al comprar un auto, el usuario también evalúa la reventa, los repuestos y la red de concesionarios donde lo pueden atender.

En ese sentido, Muñoz manifestó que Toyota conoce perfectamente la amplitud de su red de talleres, distribuidores y repuestos, así como el alto valor de reventa que garantizan sus autos. “Puede haber otros factores en juego, pero nunca va a ser el prestigio de la marca”, concluyó.

En líneas generales, la historia de Toyota demuestra que las grandes transformaciones empresariales no siempre nacen en la industria donde finalmente triunfan. Lo que comenzó como un pequeño fabricante de telares terminó convirtiéndose en una organización que redefinió la producción industrial y cambió la forma en que millones de personas se desplazan alrededor del planeta.

A lo largo de casi nueve décadas, la empresa ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, cambios tecnológicos y una competencia cada vez más intensa. Sin perder de vista sus principios de mejora continua, eficiencia y calidad, Toyota ha logrado mantenerse como una de las compañías más valiosas e influyentes del sector automotor.

Datos

Durante el 2025, la marca alcanzó más de 39,000 unidades vendidas en el Perú.

La Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más vendido de la marca, concentrando el 35% de sus ventas totales.

En el segmento SUV, la marca posee una participación del mercado en torno al 19%.