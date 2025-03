De los 2,508 requerimientos publicados en enero, más de la mitad fueron formulados por empresas de Perú (1,748); y entre las compañías del exterior, las originarias de China (y República Popular China) destacan en el primer lugar con 210. A cierta distancia, le sigue Estados Unidos con 108 pedidos.

Las demás procedencias con un número significativo de empresas solicitantes en el primer mes del año fueron Chile (58), Japón (51), Colombia (34), España (27), Suiza (26), Reino Unido (22) y Bulgaria (21).

Sin embargo, en febrero de 2025, las primeras posiciones internacionales se invierten. La lista sigue siendo liderada por empresas de Perú (1,516); pero en los orígenes del exterior, las compañías de EE. UU. toman esta vez la delantera con 87 pedidos, aunque seguidas muy de cerca por las firmas de China (y República Popular China), con 76.

Las otras nacionalidades que tienen empresas con una cantidad importante de solicitudes son España (34), Panamá (28), Suiza (28), República de Corea (18), Luxemburgo (18), Chile (25), Francia (23) y Alemania (16).

En enero y febrero de 2025, la apuesta de las compañías de China viene desde las industrias de farmacia, tecnología, vehículos, maquinarias y comercio de commoditties. En tanto, la respuesta estadounidense proviene de sectores similares: farmacia, tecnología, cuidado personal y del hogar, consumo masivo e indumentaria.

Así, se observa que la guerra comercial y de presencia entre China y EE.UU. en mercados latinoamericanos como Perú se evidencia desde el campo del registro de marcas, una instancia preliminar a cualquier decisión de inversión o negocio.

Las empresas con más solicitudes de registro de marcas en 2025

En enero de 2025, la lista de las cinco empresas con más solicitudes de registro de marcas ante el Indecopi fue liderada por Toyota Motor Corporation de Japón con 29 requerimientos en la clase 12 (vehículos). En esa categoría, pidió el registro las denominaciones Voxy, Allex, Allion y otros nombres de modelos de vehículos que se comercializan en el mundo.

Las otras cuatro empresas con más solicitudes fueron Amusnet Interactive (juegos online) de Bulgaria con 20 pedidos, seguida de Colchones Rosen de Chile con 17 en las categorías 11 (alumbrado), 24 (textiles) y 28 (juguetes y adornos); Corporación de Industrias Plásticas de Perú (16); e Italcol de Colombia (16) en las clases 31 (productos agrícolas) y 5 (productos farmacéuticos).

El top 10 de enero también comprende a Agrevo Peruana (15), Celgene Corporation de Estados Unidos de América (13 ), Walter Guerra (13), Montana (13) y Supermercados Peruanos (13).

Por su parte, en febrero, Droguería Bellaspa Importe de Perú fue la empresa con más solicitudes (36), en la clase 3 (productos para lavar ropa y de limpieza, jabones y cosméticos). Las denominaciones que pidió registrar fueron Lovely Girl, Beautiful Trendy, Hero Man, Golden Join y otras que parecen aludir a perfumes y/o productos de belleza.

Cerca, en el segundo lugar, se ubicó la cementera peruana Yura con 31 requerimientos en las clases 19 (materiales de construcción no metálicos, tubos y otros) y 13 (explosivos) para registrar denominaciones de cementos y concretos con menciones a diversas ciudades del sur del Perú.

Otras empresas con un número significativo de pedidos fueron D&M Pharma Perú (14), Agrevo Peruana de Perú (13), Grupo Ecg Import de Perú (13), Advanced Total Marketing Systems, Inc., de Panamá (12), Avgust Peru de Perú (10), Handan City Hanshan Pengyuan Advertising Co., Ltd., de China (10), Agrofarma Internacional de Perú (9) y Zitro International de Luxemburgo (8).

Registro de marcas “Capibara”, ¿continúa la tendencia?

El interés por los productos alusivos al capibara (o ronsoco) en Perú se hizo tangible en última temporada de Navidad y continuó en la campaña escolar. Si bien en diciembre circuló la información de que un empresario chino habría registrado la denominación “capibara” para uso exclusivo en juguetes y mochilas, el Indecopi aclaró posteriormente que los pedidos solo se estaban evaluando.

Ahora, el apetito de los empresarios por emplear dicho nombre parece continuar. En enero, la entidad publicó un requerimiento de los ciudadanos Prudencio, Nemecio y Alejandro Torvisco Palomino para registrar la denominación “capibara” en la clase 2 (pinturas, barnices, lacas; materias tintóreas; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos). Asimismo, Coltonice Corporacion de Perú hizo lo propio apuntando a la clase 33 (bebidas alcohólicas).

De igual manera, en febrero de 2025, Indecopi publicó dos solicitudes de Industria Procesadora del Plastico de Perú para registrar la denominación y logotipo de Capibara Cappy en la clase 25 (prendas de vestir y calzado); y de Maria Del Rosario Ramirez Cienfuegos, para registrar el nombre “Zelada Toys Importación de Juguetes Corp. Zelada Ramirez Capibara” en la clase 18 (productos de cuero, equipajes y ropa para animales).

En tanto, Yeny Valencia Zela pidió el registro de “Capybara” en la categoría 24 (tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles).

