Con fecha de 6 de febrero, la entidad publicó tres solicitudes del holding de maquinarias Ferreycorp para registrar la marca y logotipo Ferrenergy en las clases 7 (máquinas, herramientas y motores), 11 (aparatos de fumigación, alumbrado, calefacción y producción de vapor) y 12 (aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática).

Por lo pronto, el grupo peruano y la estadounidense SoEnergy International ya operan la marca Ferrenergy en proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Ahora, buscarían ampliar la presencia de la misma en otros negocios o proteger la denominación frente a la copia de la competencia.

En tanto, Holcim Technology Ltd, de Suiza –vinculada al grupo cementero Holcim, que entró al Perú en agosto último con la compra de Comacsa y Mixercon- requirió el registro de la denominación Subfill en la categoría 19 (materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos).

Al ingresar al país, la compañía reveló su expectativa de tener un portafolio diversificado no solo con cemento y agregados, sino también con productos y soluciones de acabo para la construcción.

Por su parte, el fabricante de electrodomésticos Indurama Ecuador, de Ecuador, pidió el registro de la marca y logotipo Spin al Indecopi, en la clase 03, que comprende a detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; paños de limpieza impregnados con detergente; pastillas de detergente para máquinas de café; bolas llenas de detergente para lavar la ropa; detergentes para lavavajillas; detergentes de lavandería ydetergentes para automóviles.

Así, la empresa estaría buscando complementar su portafolio de artefactos de lavado con productos y preparaciones para ese efecto, o al menos proteger la marca Spin en los referidos rubros.

De igual manera, la farmacéutica peruana Medifarma -que adquirió el control de Hersil en 2022- también presentó una solicitud de registro de marca. En detalle, pidió el registro de Maxim en la clase 10, que incluye a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y odontológicos; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura.

Medifarma es una empresa peruana que opera desde 1964. La empresa se ubica entre los tres primeros laboratorios farmacéuticos en Perú y ocupa el primer lugar en ventas como laboratorio de capital nacional.

Además, la empresa de calzado e indumentaria New Balance Athletics, Inc., de Estados Unidos de América, presentó seis solicitudes para registrar las marcas o signos 327, 574, 990, Fresh Foam, Fuelcell y NB, en la categoría 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería). De esa manera, buscaría sumar o al menos proteger denominaciones de nuevos modelos en el mercado local.

Casi todas las solicitudes tienen como fecha límite de oposición el 19 y 20 de marzo de 2025.

LOS INTERESES DETRÁS DEL REGISTRO

A través de la Dirección de Signos Distintivos, el Indecopi resaltó que contar con una marca registrada en esta entidad le permite al titular denunciar a quien use dicha denominación sin su autorización, evitando correr el riesgo de que terceros se apropien del trabajo, prestigio, reputación y años de inversión.

De igual manera, indicó que el registro contribuye a mejorar el valor de la empresa, crear ventajas competitivas y aumentar la capacidad de obtener financiamiento. Además, la marca puede ser empleada de forma exclusiva, a nivel nacional, durante un periodo de 10 años (renovables de manera sucesiva).

En tanto, si la marca registrada es exitosa, se puede disponer de ella, vendiéndola, licenciándola o franquiciándola a un tercero, recibiendo un beneficio económico.

