Puerto de Chancay crece en el primer trimestre 2026 a mayor ritmo que en todo el 2025 Foto: Andina.
Puerto de Chancay crece en el primer trimestre 2026 a mayor ritmo que en todo el 2025 Foto: Andina.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

A casi un año de haber iniciado operación comercial (junio 2025) el megapuerto de Chancay parece estar consolidando su posición como el segundo terminal portuario con el mayor movimiento de carga en contenedores del país después del Callao.

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