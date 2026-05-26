En el 2025, de los 4′095,160 contenedores de 20 pies (TEU) que se movieron por 11 terminales portuarios de uso público a nivel nacional, 3.3 millones se atendieron por Callao; en segundo lugar 414,637 salieron por Paita; en tercer lugar 231,578 lo hicieron por Chancay, y volúmenes menores por el resto de puertos.

Terminal acelera crecimiento

Entre enero y marzo del 2026, el puerto del Callao -a través de sus dos terminales concesionados: el Terminal Norte Multipropósito y el Muelle Sur-, despachó 804,075 TEU, volumen inferior en 0.5% respecto a igual periodo del 2025, según reporte de ComexPerú.

En el mismo periodo, el puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay, movilizó 99,560 TEU.

Resultados del movimiento de carga en contenedores en principales puertos del Perú en marzo del 2026. Fuente: APN.

Con ese resultado, Chancay se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional en la atención de carga contenedorizada, desplazando a su competidor inmediato Paita, que atendió 79,622 TEU en el verano, a pesar de que este volumen había aumentado en 11.8% con respecto al primer trimestre del 2025.

En cuanto a carga no contenedorizada, de enero a marzo el que más movió fue Callao, con 10.9 millones de toneladas métricas (-6.6% respecto al primer tramo del 2025), seguido por Matarani, con 2 millones (-9.9%). Chancay se situó en el tercer lugar Chancay, con 1.3 millones de toneladas, y en cuarto lugar Pisco, con una cantidad menor, entre otros.

Estas últimas cifras muestran también un avance del terminal a cargo de Cosco Shipping en atención a la carga general (que no va en contenedores), pues el 2025, habiendo despachado 3 millones de toneladas, se posicionaba en el puesto 12, por debajo de Callao, Paita, Pisco, Salaverry, Matarani, entre otros.

Interconexión pendiente

Más allá de este crecimiento, Cosco Shipping Ports Chancay (CSPCH) espera seguir consolidando su posición como puerto hub, con el desarrollo de nuevas conexiones en Sudamérica, aunque, según la empresa, una barrera sigue siendo la falta de infraestructura en el país.

Chancay apunta a seguir creciendo como hub en la región, pero ve barreras por el lado de la conexión vial. (Imagen: Andina)

Durante su participación en el XXIII Foro de Puertos, que organizó la CCL, Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de CSPCH remarcó que uno de los temas pendientes es la interconexión de Chancay con el puerto del Callao, pero que aún no se desarrolla por ejemplo el proyecto para conectar la Panamericana Norte con la Av. Néstor Gambetta.

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En cuanto al proyecto para desarrollar el Par Vial Serpentín-Variante de Pasamayo, que conecta el norte de Lima Metropolitana (Ancón) con Chancay, el ejecutivo de esa empresa indicó que esperan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lo ejecute a partir del 2027.

Según un análisis de la Universidad del Pacífico, ese proyecto -que incluía una vía exclusiva para camiones y cambiar el sentido de circulación de estos en el par vial-, estaba en fase de estudios de ingeniería, pero sin fecha de inicio de obras hasta inicios de este año.

¿Cómo será la carretera de casi 15 kilómetros que intentará mejorar el acceso al megapuerto de Chancay? | Composición EC: 24 Horas (YouTube)

Nuevas rutas

Luego, en diálogo con Gestión, Guillén Flores refirió que ya han incorporado a Chile, Ecuador, Colombia y otras rutas de Sudamérica en los itinerarios que conectan Chancay con destinos hacia China y la región asiática, y que la decisión es incorporar nuevas rutas, entre ellas Brasil y Bolivia.

“Se van a generar nuevas rutas de interconexión, tanto alimentadoras [a través de barcos de menor escala entre puertos de la región] como de conexión al Asia [en grandes buques]. En eso venimos trabajando con el área comercial [de la empresa]”, anotó.

Sin embargo, remarcó que, para ese objetivo de incorporar a Brasil y Bolivia, aún falta consolidar las rutas terrestres, a través de un trabajo que tiene que realizar el Estado peruano.

¿Y la siguiente fase?

Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de CSPCH, comentó: “Tenemos la Interoceánica (IIRSA) Sur, y sería muy interesante ir con la conexión [de carga brasileña o boliviana a través de esa vía] hacia el puerto de Matarani, y luego realizar transbordo hacia el puerto de Chancay. Todavía hay trabajo [que hacer] en ese sentido”.

Sin embargo, tras haber concluido la primera etapa de ese megapuerto (por US$ 1,300 millones), el ejecutivo refirió que Cosco Shipping aún no ha tomado una decisión de ir por la segunda etapa, que comprende una inversión de US$ 2,500 millones adicionales.

“El gatillo para el desarrollo de una segunda etapa depende del mercado, no hay ningún tiempo estimado todavía [para tomar esa decisión]. Vamos a ir viendo cómo año a año va evolucionando el crecimiento de la carga logística dentro de terminal, de eso va a depender”, anotó.