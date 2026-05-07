El sistema automatizado implementado por Komatsu-Mitsui en su almacén del Callao forma parte de una inversión orientada a mejorar la eficiencia logística y la atención a clientes. (Foto: Komatsu-Mitsui).
El sistema automatizado implementado por Komatsu-Mitsui en su almacén del Callao forma parte de una inversión orientada a mejorar la eficiencia logística y la atención a clientes. (Foto: Komatsu-Mitsui).
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Redacción Gestión
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En medio del , redobla su apuesta tecnológica. Así, ejecutó una inversión superior a US$ 600,000 para implementar un sistema de automatización en su almacén ubicado en el Callao.

De esa manera, la compañía busca mejorar su operación logística y reforzar la atención a clientes en el país.

La compañía señaló que esta nueva infraestructura permitirá optimizar la gestión de repuestos y hacer más eficientes los procesos internos. Con este sistema, estima reducir en aproximadamente 50% el tiempo de búsqueda de componentes.

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El sistema incorpora tecnología que automatiza el y la recuperación de piezas.

Komatsu reconfigura operación logística

A partir de la referida inversión, indicó que concentrarán repuestos en una ubicación clave, reduciendo traslados entre sedes y talleres. De esa manera, apuntan a generar eficiencias en costos logísticos y mejorar los tiempos de atención al cliente.

Asimismo, el nuevo sistema permite reducir en 88% la superficie utilizada para almacenamiento.

La nueva infraestructura de Komatsu permitirá reducir el tiempo de búsqueda de repuestos. (Foto: Komatsu-Mitsui).
La nueva infraestructura de Komatsu permitirá reducir el tiempo de búsqueda de repuestos. (Foto: Komatsu-Mitsui).

precisó que esta iniciativa busca fortalecer su operación logística como soporte clave para sectores como minería y , donde la disponibilidad oportuna de repuestos resulta crítica para la continuidad de las operaciones.

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