En medio del alza del precio de los minerales y expectativas de desarrollo de nuevos proyectos mineros, la empresa de maquinaría pesada Komatsu-Mitsui redobla su apuesta tecnológica. Así, ejecutó una inversión superior a US$ 600,000 para implementar un sistema de automatización en su almacén ubicado en el Callao.

De esa manera, la compañía busca mejorar su operación logística y reforzar la atención a clientes en el país.

La compañía señaló que esta nueva infraestructura permitirá optimizar la gestión de repuestos y hacer más eficientes los procesos internos. Con este sistema, estima reducir en aproximadamente 50% el tiempo de búsqueda de componentes.

El sistema incorpora tecnología que automatiza el almacenamiento y la recuperación de piezas.

Komatsu reconfigura operación logística

A partir de la referida inversión, Komatsu-Mitsui indicó que concentrarán repuestos en una ubicación clave, reduciendo traslados entre sedes y talleres. De esa manera, apuntan a generar eficiencias en costos logísticos y mejorar los tiempos de atención al cliente.

Asimismo, el nuevo sistema permite reducir en 88% la superficie utilizada para almacenamiento.

La nueva infraestructura de Komatsu permitirá reducir el tiempo de búsqueda de repuestos. (Foto: Komatsu-Mitsui).

Komatsu-Mitsui precisó que esta iniciativa busca fortalecer su operación logística como soporte clave para sectores como minería y construcción, donde la disponibilidad oportuna de repuestos resulta crítica para la continuidad de las operaciones.