La empresa presentó ante Senace un Informe Técnico Sustentatorio con seis modificaciones destinadas a optimizar la operación de su almacén de concentrados en el Callao. Foto: IXM Perú
IXM Perú, que forma parte del holding IXM, que a nivel global se dedica a la comercialización de minerales y metales, se alista para implementar una serie de mejoras en su almacén concentrados en el Callao. Como se recuerda, en el 2020, obtuvo la autorización para la ampliación de su planta de minerales (zinc, cobre y plomo) por una inversión de S/ 37 millones. Ahora, ¿qué cambios se pretende implementar?

