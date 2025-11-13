Gestión conversó en exclusiva con Diana Janse, secretaria de Estado del Ministerio de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia. Foto: Bussines Sweden.
Solo en la primera mitad de 2025, las exportaciones suecas a Perú alcanzaron aproximadamente US$ 117 millones. En ese contexto, Suecia ha puesto los ojos en el Perú e instalará en Lima una oficina de Business Sweden, un paso estratégico que busca fortalecer la presencia comercial sueca en la región y responder al creciente interés de empresas nórdicas por operar en el mercado peruano.

