El optimismo para invertir está relacionado con la evolución reciente de la producción y las ventas. (Imagen: Andina)
La industria peruana cerraría el 2025 con un mejor ánimo empresarial que el observado a mitad de año. De acuerdo con la última Encuesta de Opinión Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), casi la mitad de los ejecutivos del sector tiene previsto realizar inversiones en el cuarto trimestre.

