En junio, la industria pesquera y refinación de petróleo impulsaron el crecimiento del sector manufactura, informó Produce.
Redacción Gestión
El cerró el primer semestre con un crecimiento promedio de 3.1%, informó el Ministerio de la Producción ().

Solo durante junio la industria creció 7.3%, alcanzando los S/ 5,886 millones. Esto representó el 12 % del PBI nacional.

Por segundo mes consecutivo, el PBI manufactura ha mostrado un resultado positivo, y teniendo en cuenta los primer seis meses del 2025 acumula un avance de 3.1 %, lo cual sin duda tendrá un impacto positivo en nuestra economía”, dijo el titular del Produce, Sergio González.

El ministro destacó que este resultado se debió principalmente al fuerte impulso de la manufactura primaria, que avanzó 14.3% por una mayor disponibilidad de materia prima.

Asimismo, se observó un incremento de 4.8% en la manufactura no primaria, favorecida por el crecimiento de las (18.2 %).

Avance por subsectores

Según la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) de Produce, el crecimiento de la manufactura primaria estuvo liderado por la industria de (68.1 %) ante la mayor producción de congelados -como la pota- y harina de pescado.

Asimismo, también contribuyeron al sector el avance en 18.2% de la refinación de petróleo, así como el incremento de 2.8% en la producción de productos cárnicos.

En cuanto a la manufactura no primaria, el crecimiento de 4.8% se explicó por el dinamismo en la producción de bienes de consumo (6%), bienes de capital (76.6%) y servicios industriales (139.9%).

Entre las industrias no primarias más destacadas están las relacionadas a productos de molinería (25.6%), reparación de equipos de transporte (200.2%), muebles (15.2 %), construcción de buques y astilleros (869%), reparación de maquinaria (95.2%), prendas de vestir (11.4%), artículos de punto y ganchillo (13.1%), conservas de frutas y legumbres (36.8%), industrias de hierro y acero (24.8%) y bebidas malteadas y de malta (17.7%).

El crecimiento de la manufactura primaria estuvo liderado por la industria de productos pesqueros.

