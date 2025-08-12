Uno de los proyectos emblemáticos para los que se fijará presupuesto al 2026 pertenece al ámbito marítimo. (Fuente: Sanipes)
Uno de los proyectos emblemáticos para los que se fijará presupuesto al 2026 pertenece al ámbito marítimo. (Fuente: Sanipes)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

A menos de un año de culminar la actual gestión, el Ministerio de la Producción (Produce) proyecta dejar encaminados más de S/ 200 millones en proyectos de inversión con estudios y expedientes técnicos listos para su ejecución durante el próximo gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Obras por Impuestos: adjudican 147 proyectos por S/ 1,725 millones de enero a julio
Perú duplicaría su producción de cobre si se ejecutan todos los proyectos mineros: los detalles
ProInversión y Marina de Guerra firman alianza para promover proyectos de inversión privada
¿Qué proyectos de energía y minería prevé dejar Dina Boluarte al 2026?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.