Google presentó el “Fitbit Air”, un monitor de actividad física sin pantalla que apuesta por reducir la exposición constante a notificaciones y estímulos digitales. Foto: EFE.
Google presentó el “Fitbit Air”, un monitor de actividad física sin pantalla que apuesta por reducir la exposición constante a notificaciones y estímulos digitales. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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lanzó este martes en Estados Unidos el “Fitbit Air”, un nuevo monitor de actividad física que apuesta por un diseño sin pantalla y cuya gestión se realiza íntegramente mediante una aplicación móvil.

Entre sus principales características destaca que el dispositivo, con un precio de US$ 99.99, no exige una suscripción obligatoria para continuar operando, una diferencia frente a otros dispositivos similares del mercado que dependen de pagos anuales para mantener activas sus funciones.

De esta manera, el “Fitbit Air” permite acceder gratuitamente a herramientas esenciales de monitoreo luego de adquirir el equipo.

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Sin embargo, quienes deseen utilizar todas las funciones disponibles, entre ellas un entrenador impulsado por inteligencia artificial (IA) y una biblioteca de ejercicios, deberán contratar la suscripción , valorizada en US$ 100 anuales e incluye un periodo de prueba gratuito de tres meses.

Diseño sin pantallas

El “Fitbit Air” es el dispositivo más ligero desarrollado por la marca hasta el momento y pesa alrededor de 20% menos que el anterior modelo “Fitbit Luxe”. Su formato consiste en una pequeña cápsula que se inserta en correas intercambiables.

Pese a su tamaño reducido, incorpora monitoreo de frecuencia cardiaca, seguimiento de las fases del sueño, medición de oxígeno en sangre (SpO2), alertas de fibrilación auricular y una autonomía de hasta siete días. No obstante, deja fuera funciones como controles musicales o pagos mediante Google Wallet.

La apuesta por eliminar pantallas responde al creciente interés por dispositivos que reduzcan la exposición constante a estímulos digitales.

El “Fitbit Air” incorpora monitoreo de salud, hasta siete días de batería y acceso opcional a un entrenador impulsado por inteligencia artificial mediante suscripción.
El “Fitbit Air” incorpora monitoreo de salud, hasta siete días de batería y acceso opcional a un entrenador impulsado por inteligencia artificial mediante suscripción.

El dispositivo tampoco emite notificaciones en la muñeca. Su única interacción física es una alarma háptica que vibra para despertar al usuario.

Toda la información relacionada con notificaciones, actividad física y recordatorios se visualiza desde la aplicación Google Health —antes conocida como Fitbit—, que ahora organiza sus funciones en cuatro secciones: Hoy, Fitness, Sueño y Salud.

IA como entrenador personal

La suscripción premium incorpora “Google Health Coach”, una herramienta conversacional basada en el modelo Gemini que funciona como entrenador físico y asesor de bienestar personalizado.

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El sistema adapta recomendaciones según las metas del usuario y factores externos, como el clima local, además de considerar antecedentes médicos relevantes, como lesiones previas, para ajustar planes de entrenamiento.

Asimismo, permite registrar información mediante comandos de voz o imágenes. Por ejemplo, los usuarios pueden fotografiar alimentos para recibir análisis nutricionales o conectar historiales médicos mediante verificaciones de identidad.

Con ello, el asistente puede revisar y resumir resultados clínicos, como niveles de colesterol, y generar recomendaciones personalizadas orientadas al bienestar.

Con información de EFE.

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