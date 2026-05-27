El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, recibió este martes el grado de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, reconocimiento con el que la casa de estudios destacó su trayectoria y aporte a la estabilidad económica del país.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro Cultural de la universidad en Ayacucho, Velarde aprovechó su intervención para remarcar la importancia de preservar la autonomía del banco central, independientemente de la orientación política que pueda tener el próximo gobierno.

“Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales”, sostuvo.

El titular del BCRP indicó que la independencia de los bancos centrales responde a la necesidad de evitar presiones políticas sobre las decisiones monetarias. En ese sentido, enfatizó que el principal objetivo de la política monetaria es preservar la estabilidad de precios.

“La autonomía fue un proceso largo y siempre desafiante. La razón por la que en el mundo se buscan bancos centrales autónomos es para dejar la presión política. La política monetaria solo busca estabilidad de precios”, señaló.

El reconocimiento fue entregado por el rector de la universidad, Emilio Ramírez Roca, quien resaltó el trabajo desarrollado por Velarde al frente del ente emisor y destacó que el Perú ha mantenido uno de los periodos de inflación más bajos y estables de América Latina “bajo su liderazgo”.

La universidad —considerada la segunda más antigua del país— también resaltó la labor del economista como servidor público y su contribución al fortalecimiento institucional.

Julio Velarde recibió el grado de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que destacó su aporte a la estabilidad económica y monetaria del país. Foto: BCRP.

Mensaje a los jóvenes

En su discurso, Velarde también se dirigió a estudiantes y asistentes para repasar la evolución monetaria del país durante las últimas décadas. En ese contexto, destacó el fortalecimiento del sol frente al dólar respecto a inicios de siglo.

“El tipo de cambio hoy en sol está 4% más fuerte de lo que estaba en 2000”, afirmó.

Asimismo, recordó el proceso de deterioro monetario vivido por el país entre las décadas de 1970 y 2000. “Entre 1975 y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10,000 millones por ciento; estoy hablando de diez ceros”, comentó.