Cada 5 años, con el cambio de gobierno, aparecen preguntas alrededor del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): ¿continuaría Julio Velarde a la cabeza del BCRP? ¿Quiénes serán los nuevos directores de la entidad monetaria? Aun así, lo que no es negociable es la independencia del banco. No hay dudas alrededor de esta idea porque, se da por sentado, que la entidad no es salpicada con lo político.

En este contexto, El Comercio y Gestión reunieron a cuatro voces que explicaron, a detalle, el rol del BCRP en el Perú y cómo no se puede cambiar las bases -antojadizamente- que han permitido un reconocimiento particular de la fortaleza del banco, con impacto positivo en el país.

Los invitados a esta reunión fueron: Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE) y exdirector del BCRP; Diego Macera, actual director del BCRP y del IPE; Mercedez Araoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico y exministra de Economía y Finanzas; y Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas.

Invitados a "Desde la Cúpula". Foto: GEC

Aquí algunas de las principales ideas.

Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas

Como resultado de la autonomía del BCRP, el Gobierno de turno no le dicta la pauta [...]. Esto ha coadyuvado a que exista credibilidad, lo que a su vez, permite cumplir la meta de inflación, que es al final cómo se determina la política monetaria. El BCRP establece un rango, de entre 1% y 3% [para la inflación], y con las herramientas de política monetaria trata de estar en dicho rango o toma medidas correctivas de ser el caso. Esto ha sido muy eficaz, a tal punto que tenemos un país estable, con una inflación baja y una moneda bastante fuerte. Durante la pandemia, el instrumento más eficaz para no quebrar la cadena de pagos fue el programa Reactiva: se utilizó la liquidez del BCRP, garantizada por el Tesoro Público, justamente para evitar una quiebra masiva de empresas ante una situación extraordinaria. Sí, la estabilidad de precios es el fin [del BCRP], pero también interviene a través de sus instrumentos para darle estabilidad financiera al país en momentos de crisis . Lo importante es entender la gobernanza del BCRP [...] No se puede asumir que, porque se nombra a Julio Velarde, su directorio se va a alinear. Cabe recordar que tenemos un directorio cuya composición es de la siguiente manera: el presidente es nominado por el Gobierno de turno y es ratificado, hoy, por el Senado. Pero, también tienes a 3 miembros del Poder Ejecutivo y 3 del Congreso de la República. Siempre hay una cuota de economistas que no entienden el rol del BCRP, pero aún con eso se ha logrado mantener una línea que le ha dado credibilidad a la política monetaria. Eso responde a un presidente con una visión y credibilidad muy grande, y a directorios que han acompañado ese mandato.

Julio Velarde, un defensor público de la autonomía del BCRP. (Foto: Andina)

Mercedez Araoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico y exministra de Economía y Finanzas

El BCRP tiene varias formas de intervenir. A través del manejo de la masa monetaria y/o de la tasa de interés. Con ello comienza a “controlar” la decisión de la gente sobre ahorrar o gastar. Es decir, limita el crecimiento de la demanda agregada para que no genere presiones inflacionarias. Pero no solo eso [...]. Si hay presiones cambiarias fuertes que vienen del exterior, no congela el tipo de cambio, pero interviene (conocida como “flotación sucia”) para que la tendencia se mantenga, para que no haya picos muy altos o valles muy bajos, para que no haya mucha distorsión en los mercados. ¿Qué pasa si un banco central interviene en el rol de financiar al Gobierno, de “ayudar” a la economía [directamente]? Recordemos lo que nos pasó en los 80, con una inflación despegó (1989: 3,398.3%; 1990: 7,481.7%) , ese es el impuesto más duro que hay para la persona pobre [...] Esa fue una lección muy dura que aprendió Perú y por eso se tomó la prohibición [de que el BCRP no le preste al Estado]. Hoy el BCRP es el gran creador de la interoperabilidad de las billeteras electrónicas. Está facilitando incluso que haya más inclusión financiera sin ser una meta propia del banco. [...] Es un banco que está en total creación de instrumentos que ayudan al desarrollo del país.

Diego Macera, director del Banco Central de Reserva (BCRP) y del Instituto Peruano de Economía (IPE)

El BCRP tiene una particularidad que comparte con otros bancos: tiene misión única. Tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda, ese es su mandato . Tiene que quedar muy claro: a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene mandato dual, el BCRP se encarga de mantener la inflación en un rango de 1% a 3% [...] Hay algunos a los que les gustaría romper esa figura y que el BCRP se atienda otras cosas. De hecho, ya hemos escuchado cuando el presidente del BCRP va al Congreso de la República [y le preguntan] por qué sigue habiendo pobreza, por qué hay desempleo, qué está haciendo el banco contra la informalidad, entre otros. Este es un discurso sumamente peligroso, porque tiene el potencial de desviar al ente monetario de lo que realmente tiene que hacer, de su misión. [...] Si el BCRP, con su misión única, está haciendo bien su labor, no malogremos lo que funciona. En términos de gobierno corporativo, no hay tanta diferencia entre la Constitución del 79 y la del 93. Pero, lo que realmente cambia es que a partir de la del 93, ya el BCRP no le puede prestar plata al Gobierno con la facilidad con la que se hacía con la anterior [...] La paradoja es que la verdadera independencia [del BCRP] nace de una prohibición: como me prohíben como banco prestarle al Gobierno, entonces eso me hace independiente, porque sin importar quien sea el presidente o el ministro de Economía y Finanzas, no me lo pueden pedir porque está en la Constitución. Aun con lo que mencioné, debo decir que el BCRP ve muchas partes de la economía. Sería muy fácil si solo ajustara la tasa de interés, por ejemplo, a 7%, para cumplir exclusivamente su meta de inflación [...] Siempre toma pulso a la economía. Lo del programa Reactiva fue una evidencia importante que al banco le importa preservar la estabilidad económica, “más allá” de la inflación pura.

Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE) y exdirector del Banco Central de Reserva (BCRP)

La autonomía del BCRP se basa en la Constitución. Pero también se sostiene en quién es el presidente del BCRP, en sus directores, etcétera. Por ejemplo, de Julio Velarde se ha hablado maravillas, y con razón. Él ha tomado el mandato que tenía y lo manejó bien [...] Pero, más allá de eso, hay otras acciones que ejecutó Velarde. Esa política de “flotación sucia”, no existía antes de Velarde. O, en general, la política monetaria del BCRP que conocemos hoy no existía antes de Velarde. Sobre el directorio, imaginemos que mágicamente Julio Velarde continúa para siempre, pero se escogen pésimos directores. Tendrías 6 personas que no saben nada. Solo con Velarde liderando, pero un pésimo directorio, sería un desastre. La autonomía depende de que sean personas competentes, que las leyes [que respalden] estén y que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo ponga buenos a profesionales. El BCRP tiene hoy el mismo número de trabajadores que en 1970. En los 80, el número aumentó salvajemente. Pero posterior a ello, se redujo y seguimos con el mismo número de empleados. Hoy está más cerca de 900 trabajadores.

Reservas, ¿por qué hoy están en medio de la discusión?

Como se mencionó al inicio, cada 5 años, con el cambio de gobierno, hay interrogantes sobre la continuidad de Velarde o la composición del directorio. Pero, en ese periodo, también aparecen propuestas que contravienen la dinámica normal del BCRP. Por ejemplo, ya se ha planteado que el banco central compre oro o que “libere” las reservas internacionales, mostrando desconocimiento de cómo funcionan.

Recientemente, se ha escuchado propuestas para que el BCRP compre oro o "libere" las reservas internacionales, ideas sumamente cuestionadas por los expertos. (Foto: Andina)

Al respecto, los economistas respondieron. Por ejemplo, Miguel Palomino cuestionó que se proponga que el BCRP compre oro: “El oro no es estable, sube, baja. Se necesita algo estable, fuente de confianza”.

En la misma línea, Mercedes Araoz complementó: “El dinero que tenemos en la economía es fiduciario. Qué significa: confianza. Confiamos en un BCRP que va a cuidar el valor de este medio de pago que tenemos y que los billetes que tenemos no van a perder valor”.

Agregó: "Estas personas que hablan de comprar oro, están hablando del ‘patrón oro’ (sistema monetario en el que el valor de la moneda de un país está directamente respaldado por una cantidad específica de oro). Eso se abandonó hace muchos años [...] El patrón oro tiene inestabilidad".

Por eso hoy vemos, comentó Araoz, un BCRP que maneja un stock de varios activos que le permitan tener la liquidez suficiente para cubrir casi 2 años de importaciones y un 30% de nuestro PBI. “Está cubriéndonos de una crisis”, sentenció.

Sobre la idea de “usar” las reservas internacionales, Luis Miguel Castilla consideró que es un concepto a veces complejo de explicar a los políticos. “Lo digo por experiencia propia [...] era difícil explicar que no es recurso público, no es ahorro público”.