En este contexto, solo 15 de los 35 planes de gobierno plantean explícitamente salvaguardar la independencia del BCRP.

Esta autonomía ha sido esencial para la adecuada gestión de las Reservas Internacionales Netas (RIN), cuyo uso ha estado históricamente protegido de las presiones políticas de corto plazo y cumplen un rol clave en el respaldo de la credibilidad financiera del país.

Las RIN se han puesto sobre la mesa de discusión recientemente porque, a partir de las declaraciones de uno de los candidatos, se ha deslizado la posibilidad de “usarlas”, acción que va en contra de la autonomía del BCRP.

Evolución de las RIN

Las RIN cumplen un rol clave en la preservación de la estabilidad macroeconómica, pues permiten una respuesta oportuna frente a episodios de alta volatilidad financiera o choques externos. La correcta gestión de las RIN permitió al Perú acumular más de US$ 90 mil millones en reservas al cierre de 2025, equivalente al 28% del PBI, alcanzando un récord histórico.

Esto representa un incremento sustantivo en el tiempo: las reservas se han multiplicado por diez en los últimos 25 años y, como porcentaje del PBI, duplican el nivel de economías como Chile, Colombia y México.

Ello enfatiza la magnitud de esta fortaleza en comparación a otros países, especialmente cuando se le compara con aquellos como Bolivia, cuyo nivel de reservas, entre otras variables, reflejan un manejo monetario irresponsable.

La adecuada administración y composición de las RIN permite que un banco central cuente con recursos seguros y líquidos para disponerlos inmediatamente cuando las condiciones lo exigen. Esto resulta especialmente relevante en escenarios de tensión cambiaria, en los que es necesario intervenir para evitar elevadas fluctuaciones del tipo de cambio.

RIN. Elaboración: IPE

Un ejemplo fue el episodio de 2021, cuando el sol registró una depreciación significativa, pasando de niveles cercanos a S/ 3.60 por dólar a inicios de año a picos por encima de S/ 4.00 hacia finales, en un contexto de elevada incertidumbre política asociada al proceso electoral.

Ante esta situación, el BCRP intervino en el mercado cambiario mediante la venta de divisas, contribuyendo a reducir la volatilidad observada en el mercado. Cabe añadir que reducir esta volatilidad resulta clave para dar certidumbre a las empresas y hogares, y generar mayor bienestar.

Lecciones sobre su uso

Así, las RIN están diseñadas para enfrentar desbalances monetarios derivados de una eventual crisis externa, y no para financiar gasto público. Esta distinción cobra especial relevancia en periodos electorales, cuando suelen surgir propuestas orientadas a destinar estos recursos a mayores niveles de gasto.

Tampoco es apropiado considerar su uso para mitigar los efectos de emergencias, por ejemplo, vinculadas a desastres naturales o sanitarias. Así, el país ya cuenta con mecanismos específicos para ello como es el Fondo de Estabilización Fiscal, que fue utilizado para sostener el gasto público durante el Fenómeno el Niño y el Covid-19.

Finalmente, corresponde también que los candidatos consideren las lecciones que dejan el uso de las RIN en otros países de la región. Por ejemplo, el caso de Bolivia otorga lecciones no solo acerca de este uso, sino también de la gestión de los activos que componen a las RIN.

En primer lugar, resultó irresponsable que el uso de las RIN en Bolivia haya tenido como finalidad sostener un esquema de tipo de cambio fijo desde 2011. En segundo lugar, se suma una gestión de las reservas centrada en la compra de oro antes que en la acumulación de divisas, lo cual redujo las capacidades de ese país para hacer frente a crisis financieras.

RIN. Elaboración: IPE

Cabe agregar que, pese a las advertencias, diversos partidos políticos en el Perú buscaron recientemente intervenir en esta gestión del BCRP para obligarlo a comprar oro. De cara al periodo electoral, resulta imprescindible repasar estas lecciones sobre el uso de las RIN y no arriesgar las fortalezas macroeconómicas que tanto tiempo ha costado construir.