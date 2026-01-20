BCRP en la mira de los planes de Gobierno. Elaboración: Gestión. Foto: Andina
BCRP en la mira de los planes de Gobierno. Elaboración: Gestión. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

En el inicio del año electoral, la exposición de ideas contenidas en los planes de gobierno presentados pone en el centro la necesidad de recordar las fortalezas macroeconómicas del Perú, en especial la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

TE PUEDE INTERESAR

Mercados se hunden mientras tensión entre EE.UU. y Europa impulsa demanda de oro
BTG Pactual invertirá US$ 2.5 millones en etapa preoperativa de su banco, ¿a qué lo destinará?
Minera canadiense Lupaka amenaza con embargar activos del Estado peruano
Aranceles, incertidumbre geopolítica y elecciones en 2026, ¿preocupan a CEO peruanos?
BCRP: Indicadores adelantados cerraron año al alza, ¿cómo le fue al consumo, cemento y otros?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.