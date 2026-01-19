Los futuros del S&P 500 caían casi un 1%, mientras que los del Nasdaq 100 se hundían un 1.2%. El Stoxx 600 de Europa se encaminaba a su peor jornada en dos meses, impulsado por pérdidas en acciones de lujo y del sector automotor. El oro superó los US$ 4,670 la onza. El dólar retrocedía un 0.3% mientras el franco suizo superaba a las demás divisas. Los mercados de EE.UU. permanecen cerrados por un feriado público.

La amenaza de Trump de imponer gravámenes a los países que se opongan a su intento de reclamar autoridad sobre Groenlandia corre el riesgo de reavivar la volatilidad que sacudió a los mercados en los primeros meses de su segundo mandato. La liquidación se profundizó después de que funcionarios europeos señalaran que era poco probable que cedieran y que estaban considerando represalias.

“La nerviosidad es palpable”, dijo Alexandre Baradez , analista jefe de mercados de IG en París. “En general, se están acumulando tantos problemas —desde las tarjetas de crédito hasta la independencia de la Fed y los aranceles— que realmente no veo argumentos para que los mercados accionarios sigan rompiendo nuevos récords”.

El enfrentamiento se produce en un momento en que el apetito por el riesgo ha estado respaldado por ganancias resilientes y una inversión sostenida en inteligencia artificial. El panorama dependerá en parte de la respuesta de la Unión Europea, con el bloque en conversaciones para imponer aranceles a € 93,000 millones de bienes estadounidenses.

Protestas en Nuuk, Groenlandia. Los manifestantes sostienen banderas y carteles de Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero.

El presidente francés Emmanuel Macron tenía previsto solicitar la activación del llamado instrumento anticoerción de la UE, informó Bloomberg durante el fin de semana. El líder alemán Friedrich Merz, sin embargo, dijo el lunes que la mayor dependencia de Alemania de las exportaciones la hace menos dispuesta a activar la contramedida.

“El elemento clave a observar en los próximos días es si el mensaje se traduce en medidas formales o permanece puramente retórico, lo que marcaría una clara diferencia en la reacción del mercado”, dijo Francisco Simón, jefe de estrategia para Europa de Santander Asset Management.

Las tensiones también aumentan la relevancia de un fallo pendiente de la Corte Suprema de EE.UU. sobre algunos de los aranceles anteriores de Trump, con una decisión posible tan pronto como el martes.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 cayeron un 1% a las 11:17 a.m., hora de Nueva York.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.8%

El Stoxx Europe 600 cayó un 1.2%

El índice MSCI World cayó un 0.1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.3%

El euro subió un 0.4% a US$ 1.1643

La libra esterlina subió un 0.3% a US$ 1.3426

El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 158.11 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2.5% a US$ 93,009.87

Ether cayó un 3.8% a US$ 3,215.09

Bonos

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2.84%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4.41%.

Materias primas