El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este domingo que los aranceles con los que amenazó el presidente, Donald Trump, a ocho países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia son para “evitar una emergencia nacional”.

“La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional, es una decisión estratégica del presidente. Se trata de una decisión geopolítica, y él puede utilizar el poderío económico de los Estados Unidos para evitar una guerra abierta”, aseguró Bessent en una entrevista con la cadena NBC News.

El secretario fue preguntado por los gravámenes anunciados por Trump contra los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE.UU., que a partir del 1 de febrero deberán pagar un arancel del 10%, que se incrementará al 25% a partir del 1 de junio de 2026.

“Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, explicó el mandatario.

Bessent declaró que Trump no cree que sea “posible mejorar la seguridad sin que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”.

“Europa proyecta debilidad y EE.UU. proyecta fuerza”, apuntó.

Sobre el rechazo conjunto de los países europeos a la amenaza de Washington, el secretario se mostró confiado en que los líderes europeos acabarán accediendo al plan de Trump.

“Creo que los europeos comprenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos”, añadió

La Administración de Donald Trump argumenta que la decisión de EE.UU. radica en la amenaza de China y Rusia en el Ártico.

El Congreso de EE.UU. tiene la autoridad exclusiva para imponer aranceles salvo cuando el presidente declare que responden a una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo del país se encuentra estudiando si los gravámenes de Trump, que no han sido aprobados por los legisladores, cumplen con este requisito o se excedió en sus competencias.

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

Por qué Groenlandia

Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico, es ahora la ambición del presidente Donald Trump, quien parece dispuesto a comprarlo aunque no descarta incluso una intervención militar, amenazas que han creado gran tensión en Europa.

Con una cuarta parte de su superficie cubierta por hielo de forma permanente, pero con minerales y tierras raras, y apenas 56,000 habitantes, Groenlandia ha sido objeto de deseo estadounidense desde mediados del S. XIX, más desde el progresivo deshielo del Ártico.

Desde que en enero de 2025 Donald Trump Jr. visitara la isla con carácter privado, y en marzo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acudiera a la base espacial estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, la incertidumbre sobre los planes de Trump ha ido en aumento y se ha disparado después de la intervención militar en Venezuela.

Pero el interés de Estados Unidos por la isla no es nuevo, ya en 1867, bajo la presidencia de Andrew Johnson, un informe sugería que la ubicación estratégica de Groenlandia y sus abundantes recursos hacían del territorio una adquisición ideal.

En 1941, el embajador danés en Washington, Henrik Kauffmann, firmó un pacto de defensa que otorgaba a EE.UU. amplios derechos de bases militares en Groenlandia a cambio de protección mientras Dinamarca continental estuviera ocupada por la Alemania nazi. Una década después se sustituiría por otro y EE.UU. construiría la estratégica Base Área de Thule, de especial importancia durante la Guerra Fría.

Además, el presidente norteamericano, Harry Truman, ofreció en 1946 a Dinamarca US$ 100 millones por Groenlandia.