Lima 2027 ya tiene marca oficial. El Gobierno presentó la identidad visual que acompañará a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos durante los próximos meses, en un paso simbólico dentro de la preparación del mayor evento deportivo que albergará el país. ¿Qué representa este nuevo símbolo para la cita continental?

La presentación estuvo a cargo del Gobierno peruano y se realizó en el Circuito Mágico del Agua, donde la marca fue proyectada sobre la fuente principal en un espectáculo visual que buscó reflejar la conexión entre el deporte, la ciudad y el país.

Durante la ceremonia también se presentó el “volumétrico Lima 2027”, como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración por los 45 años de creación del Instituto Nacional del Deporte (IPD).

La identidad visual acompañará la promoción y organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. (Panam Sports)

La identidad que acompañará a Lima 2027

La nueva marca será el símbolo oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y acompañará las distintas actividades vinculadas al evento deportivo durante el proceso de preparación y desarrollo de las competencias.

Según destacó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, la identidad visual busca representar la energía del país de cara a la organización de los juegos.

“Estamos dando un paso decisivo rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La marca refleja la energía del país”, señaló durante la ceremonia de lanzamiento.

El lanzamiento de la marca se realizó en el marco de la conmemoración por el aniversario del Instituto Nacional del Deporte (IPD).

Una nueva vitrina para el Perú

El titular de la PCM sostuvo que Lima 2027 representa una oportunidad para proyectar al Perú ante la comunidad internacional, tanto en el ámbito deportivo como en aspectos relacionados con organización, hospitalidad y promoción del país.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar el deporte como una herramienta para el desarrollo, la inclusión y la formación de valores.

“Hagamos que cada atleta, visitante y delegación se lleve el mejor recuerdo del Perú. Desde el Gobierno renovamos el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo, inclusión y formación de valores”, manifestó.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 reunirán a deportistas de distintos países de América y convertirán nuevamente a la capital peruana en sede de uno de los principales eventos multideportivos de la región.