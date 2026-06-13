La marca oficial de Lima 2027 fue presentada durante una ceremonia realizada en el Circuito Mágico del Agua, en Lima.
La marca oficial de Lima 2027 fue presentada durante una ceremonia realizada en el Circuito Mágico del Agua, en Lima.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. El Gobierno presentó la identidad visual que acompañará a los durante los próximos meses, en un paso simbólico dentro de la preparación del mayor evento deportivo que albergará el país. ¿Qué representa este nuevo símbolo para la cita continental?

La presentación estuvo a cargo del Gobierno peruano y se realizó en el donde la marca fue proyectada sobre la fuente principal en un espectáculo visual que buscó reflejar la conexión entre el deporte, la ciudad y el país.

Durante la ceremonia también se presentó el “volumétrico Lima 2027”, como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración por los 45 años de creación del (IPD).

La identidad visual acompañará la promoción y organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. (Panam Sports)
La identidad visual acompañará la promoción y organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. (Panam Sports)
LEA TAMBIÉN: SNCI: crisis en ANIN y demoras para Panamericanos 2027 son urgentes que Jerí debe atender

La identidad que acompañará a Lima 2027

La nueva marca será el símbolo oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y acompañará las distintas actividades vinculadas al evento deportivo durante el proceso de preparación y desarrollo de las competencias.

Según destacó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, la identidad visual busca representar la energía del país de cara a la organización de los juegos.

Estamos dando un paso decisivo rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La marca refleja la energía del país”, señaló durante la ceremonia de lanzamiento.

El lanzamiento de la marca se realizó en el marco de la conmemoración por el aniversario del Instituto Nacional del Deporte (IPD).
El lanzamiento de la marca se realizó en el marco de la conmemoración por el aniversario del Instituto Nacional del Deporte (IPD).
LEA TAMBIÉN: Panamericanos 2027: así avanza el plan para las sedes deportivas en Perú

Una nueva vitrina para el Perú

El titular de la PCM sostuvo que , tanto en el ámbito deportivo como en aspectos relacionados con organización, hospitalidad y promoción del país.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar el deporte como una herramienta para el desarrollo, la inclusión y la formación de valores.

Hagamos que cada atleta, visitante y delegación se lleve el mejor recuerdo del Perú. Desde el Gobierno renovamos el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo, inclusión y formación de valores”, manifestó.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 reunirán a deportistas de distintos países de América y convertirán nuevamente a la capital peruana en sede de uno de los principales eventos multideportivos de la región.

TE PUEDE INTERESAR

Juegos Panamericanos Lima 2027 recibe más de S/ 42 millones para el arranque
Sedes de los Panamericanos Lima 2027 y Estadio Nacional tendrán redes inalámbricas 5G
IPD buscará que el bowling sea incluido en los Juegos Panamericanos Lima 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.