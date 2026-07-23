Con el capital retirado, algunas personas deciden abrir un negocio propio, algunos más temerarios que otros. (Foro: Carolina Urra/Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los afiliados en las AFP cuentan con una única oportunidad para decidir qué hacer con el dinero acumulado en su fondo de pensiones cuando se jubilan, ¿qué sugerencia dan los especialistas?

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