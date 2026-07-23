Las personas deberían reflexionar detenidamente antes de tomar una decisión sobre qué uso dar al 95.5% de los fondos, en caso decidan disponer del dinero ‘a mano alzada’ en lugar de recibir una pensión, ya sea vitalicia o mediante retiro programado.

En juego está en que el jubilado pueda solventar su vejez, lo cual será imposible si lo pierden todo.

El 95.5% del fondo previsional puede destinarse a un negocio, pero hay que ir con cuidado. Foto: Andina

Con el capital retirado, algunas personas deciden abrir un negocio propio, lo cual intrínsecamente es riesgoso, por el alto nivel de fracaso de los nuevos emprendimientos. Sin embargo, algunos son más temerarios que otros.

Yang Chang, docente de la Universidad de la Piura, señala que, en general, pero más aún en una edad avanzada, no se recomienda invertir en un negocio que no se conoce ni tampoco en uno que requiera una gran inversión inicial o de capex (mantenimiento o adquisición de activo fijo).

En particular, menciona los siguientes casos:

-Peluquería: Puede ser riesgoso si la persona destina un gran capital para instalar un local de alta gama y muy sofisticado que implique una fuerte inversión inicial.

Un centro de belleza puede ser riesgoso si se destina una fuerte inversión en implementos. (Foto: Piko Tamashiro/GEC)

-Bodega: Es un emprendimiento que puede no prosperar por diversos motivos y hoy en día existe un factor de riesgo adicional: la extorsión que se sigue extendiendo aceleradamente en el país sin que las autoridades hayan podido detenerla. Uno de sus blancos son las bodegas, al igual que las mypes, en general.

-Restaurantes: Si la persona invierte en un gran local y este no funciona, se puede perder una gran cantidad de dinero. En tal sentido, Chang sugirió apostar mejor por emprender con un pequeño puesto de alimentos, lo que no demanda mucha inversión inicial.

-Ferretería: Según Chang, es uno de los negocios más riesgosos. “Si compras un montón de fierro y no logras venderlo, te quedas con ese stock y perdiste la plata”, expresó.