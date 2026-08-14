¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

14 de agosto del 2025. Hace 1 año

DEPÓSITOS A PLAZO SE CONTRAEN LUEGO DE CASI TRES AÑOS

En junio, las cuentas a plazo fijo en el sistema financiero se redujeron 1.9% anual, comportamiento que contrasta con los ritmos de crecimiento a doble dígito que tuvieron antes del 2025. Descenso de las tasas deinterés de este tipo de ahorro, alineado con la política del BCR, ocasiona migración hacia otras alternativas más rentables. Banca reduce ofertas por esos recursos.

Los depósitos a plazo pierden brillo entre las entidades bancarias y microfinancieras, y los saldos empiezan a disminuir, tras descollar en los años anteriores con el ofrecimiento de tasas de interés atractivas. En junio, las cuentas a plazo fijo en el sistema financiero se redujeron1.9% anual, con lo que consolidaron un comportamiento decreciente iniciado en abril, luego de casi tres años de continua expansión impulsada por las elevadas tasas de interés con que se remuneraba a los ahorristas, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

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14 de agosto del 2025. Hace 1 año

TENSIÓN EN DISTRITO DE SANTA ROSA NO “FRENA” NEGOCIOS ENTRE COLOMBIA Y PERÚ

Por estos días se tiene una creciente tensión diplomática por la soberanía de la isla Chinería (en distrito Santa Rosa, región Loreto). Una delegación de empresarios colombianos escuchó con atención exposiciones sobre la cartera de proyectos que ProInversión tiene para este y el siguiente año.

14 de agosto del 2025. Hace 1 año

DICTAN CINCO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA MARTÍN VIZCARRA

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado del Poder Judicial concluyó que sobre el exjefe de Estado existe un riesgo de fuga, ya que este no demostró tener un arraigo laboral y familiar comprobado. El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés judicial que lo mandará a prisión hasta que culmine el juicio oral en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.