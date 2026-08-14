Como una de las medidas para proteger al sector maricultor ante el impacto del fenómeno El Niño, el director general de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), Rufino Cáceres, confirmó la decisión técnica de su organismo de proceder con la suspensión del pago de créditos para los maricultores que fueron sujetos de préstamo en el 2025.

En esa línea, Cáceres dijo que se viene revisando el marco normativo para la implementación de esta medida.

A su turno, José Allemant Sayán, director general de Acuicultura del Ministerio de la Producción, destacó la importancia de los maricultores en la economía del país, indicando que actualmente el Perú exporta el 70% de la concha de abanico nacional generando más de 45,000 puestos de trabajo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la reunión que sostuvieron junto al premier Luis Galarreta von los diputados Maria Luisa Silupú, Félix Chang y un grupo de dirigentes de maricultores de la bahía de Sechura – Piura, informó la PCM.

Actualmente el Perú exporta el 70% de la concha de abanico nacional generando más de 45,000 puestos de trabajo. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Galarreta sostuvo que la prioridad del Gobierno es salvar vidas

Ante el impacto del fenómeno El Niño en el Perú, el premier Luis Galarreta Velarde, aseguró que la prioridad absoluta del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, es salvar vidas.

Explicó que el plan de acción del Ejecutivo para reducir los efectos de este fenómeno natural se divide en dos ejes fundamentales: protección de la vida de los peruanos y disminución de riesgos a nivel infraestructura y bienes.

Sobre el primer punto, detalló que se busca evitar muertes no solo por el impacto directo de las lluvias y desbordes a nivel nacional, sino también por los riesgos posteriores como el brote de enfermedades endémicas, mientras que la segunda prioridad del Ejecutivo está orientada a la protección del patrimonio de los peruanos y la capacidad productiva del país.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el jefe del gabinete ministerial informó que se identificaron más de mil puntos críticos a nivel nacional, de los cuales el Gobierno viene interviniendo en más de la mitad. Estas acciones, dijo, incluyen el uso de tecnología para enfrentar problemas hídricos y sequías derivadas del cambio climático.

El titular de la PCM recordó que en el marco de estas medidas se designó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli como responsable de liderar la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del fenómeno El Niño.

Además de las labores preventivas que viene ejecutando el Gobierno, Galarreta Velarde adelantó que se están evaluando medidas políticas, tributarias y económicas para apoyar a las industrias afectadas por el FEN, tanto formales como informales, incluyendo a los pequeños pescadores y agricultores que dependen de la estabilidad climática para su sustento.