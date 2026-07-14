Pesca, agricultura y comercio serían los primeros sectores afectados por el Fenómeno El Niño. Foto: GEC
Pesca, agricultura y comercio serían los primeros sectores afectados por el Fenómeno El Niño. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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ya está afectando la economía peruana, sobre todo en los sectores de pesca y agricultura.

por la coincidencia de un Niño Costero y un Niño Global.

“Todo fenómeno de El Niño impacta primero en el sector pesca por el cambio de temperatura del mar, y eso ya se está reflejando. La producción pesquera se está contrayendo. En agricultura también aparecen las primeras cifras de caída”, señaló en entrevista a Canal N.

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por lo que un evento climático severo tendría un fuerte impacto sobre la economía nacional.

y parte de Cajamarca son las zonas con mayor exposición, donde se concentra una parte importante de la actividad económica.

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Chávez estimó que alrededor de 2.3 millones de personas podrían enfrentar mayor vulnerabilidad económica, principalmente por la pérdida de empleos vinculados a la agricultura, sector que concentra gran parte del trabajo informal en las regiones más expuestas.

En tanto, algunos gobiernos regionales apenas ejecutan alrededor del 17% e incluso menos del 1%.

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“El tiempo ya no alcanza para culminar todos esos proyectos antes de un evento severo. Por eso es indispensable acelerar las inversiones y priorizar las obras de prevención”, puntualizó.

Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y parte de Cajamarca son las tienen mayor exposición al fenómeno. (Foto: Presidencia)
Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y parte de Cajamarca son las tienen mayor exposición al fenómeno. (Foto: Presidencia)

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