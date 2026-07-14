El jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Óscar Chávez, advirtió que el Fenómeno El Niño ya está afectando la economía peruana, sobre todo en los sectores de pesca y agricultura.

Además, alertó sobre el riesgo de un posible “doble Niño” por la coincidencia de un Niño Costero y un Niño Global.

“Todo fenómeno de El Niño impacta primero en el sector pesca por el cambio de temperatura del mar, y eso ya se está reflejando. La producción pesquera se está contrayendo. En agricultura también aparecen las primeras cifras de caída”, señaló en entrevista a Canal N.

El representante gremial señaló que las regiones afectadas concentran alrededor del 23.7% del PBI, cerca del 60% de la producción pesquera y un tercio del PBI agropecuario, por lo que un evento climático severo tendría un fuerte impacto sobre la economía nacional.

Por otro lado, cultivos como la aceituna, la páprika, el mango y el zapallo ya registran afectaciones, mientras que Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y parte de Cajamarca son las zonas con mayor exposición, donde se concentra una parte importante de la actividad económica.

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Chávez estimó que alrededor de 2.3 millones de personas podrían enfrentar mayor vulnerabilidad económica, principalmente por la pérdida de empleos vinculados a la agricultura, sector que concentra gran parte del trabajo informal en las regiones más expuestas.

En tanto, el especialista cuestionó el lento avance de las inversiones para reducir la vulnerabilidad frente al Fenómeno El Niño e indicó que, aunque el programa presupuestal de prevención supera los 3.000 millones de soles este año, algunos gobiernos regionales apenas ejecutan alrededor del 17% e incluso menos del 1%.

“El tiempo ya no alcanza para culminar todos esos proyectos antes de un evento severo. Por eso es indispensable acelerar las inversiones y priorizar las obras de prevención”, puntualizó.