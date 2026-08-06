En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, analiza la nueva “Guía de referencia para la acreditación de Instrumentos Financieros Derivados (IFD), celebrados con fines de cobertura”, la cual pretende orientar en la trazabilidad de la prueba, para distinguir estos IFD de los de especulación.
Escuchemos este podcast para estar atentos ante posibles fiscalizaciones de la Sunat, en donde esta guía evidencia cuáles son los aspectos que la Administración Tributaria considera relevantes para evaluar la naturaleza de un IFD.