¿NUEVA GUIA DE SUNAT SOBRE IFD PRESENTA NUEVAS EXIGENCIAS PROBATORIAS?
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, analiza la nueva “Guía de referencia para la acreditación de Instrumentos Financieros Derivados (IFD), celebrados con fines de cobertura”, la cual pretende orientar en la trazabilidad de la prueba, para distinguir estos IFD de los de especulación.

Escuchemos este podcast para estar atentos ante posibles fiscalizaciones de la Sunat, en donde esta guía evidencia cuáles son los aspectos que la Administración Tributaria considera relevantes para evaluar la naturaleza de un IFD.

También te puede interesar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.