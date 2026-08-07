La nueva etapa de crecimiento llega respaldada por los resultados del negocio. En el primer semestre del 2026, The Friend of Pablo registró un crecimiento del 60% frente al mismo periodo del año anterior, un desempeño que, según la empresa, mantiene por cuarto año consecutivo. La marca, que nació en 2017 como un negocio de accesorios, se reinventó durante la pandemia para convertirse en una óptica,

The Friend of Pablo opera con un modelo de crecimiento gradual y prioriza consolidar cada apertura antes de seguir expandiéndose. (Foto: The Friend of Pablo)

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Nuevas aperturas en 2026: expansión hacia provincias

Como parte de su plan de crecimiento para el 2026, The Friend of Pablo reforzó su presencia en Lima con la apertura, a mediados de junio, de una tienda en Plaza San Miguel. Miguel Saavedra, fundador y CEO de la cadena, explicó que este distrito representaba el “último bastión” de la marca en la capital, debido a la alta demanda de clientes provenientes de esa zona y del Callao. El siguiente paso llegará a fines de agosto con la inauguración de su primer local fuera de Lima, en el Mall Plaza Cayma, en Arequipa.

La elección de Arequipa no fue casual. Según Saavedra, se trata de una de las provincias con mayor volumen de compras a través del canal online de la compañía y el proyecto surgió tras un acercamiento con el propio centro comercial. “Es el inicio de la expansión de The Friend of Pablo en provincia”, señaló el ejecutivo, quien remarcó que la empresa prioriza un crecimiento gradual para asegurar la consolidación de cada nueva tienda.

The Friend of Pablo fortaleció su oferta con las marcas propias Antonia Ferrario y Bettinelli. (Foto: The Friend of Pablo)

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Inversión y nuevos mercados en la mira

Tras consolidar su presencia en Lima, The Friend of Pablo enfocará su siguiente etapa de crecimiento en provincias. Luego de la apertura prevista en Arequipa, la cadena evaluará su ingreso a Trujillo y Piura, aunque sin un cronograma definido. “Damos un paso y vemos bien los cimientos antes de seguir creciendo”, afirmó Miguel Saavedra. Por ahora, descartó una expansión internacional al considerar que el mercado peruano aún ofrece oportunidades de crecimiento.

La empresa ha construido su red de tiendas de manera progresiva. Inició con un pop-up en Jockey Plaza en noviembre de 2019 y, un año después, abrió su primer local 100% óptica en ese mismo centro comercial, además de transformar su showroom de Miguel Dasso (San Isidro) en una tienda puerta a la calle. Luego llegaron los locales de Bajada Balta y Larcomar, ambos en Miraflores, y ahora Plaza San Miguel.

Según Saavedra, cada tienda puerta a calle requiere una inversión de entre US$50,000 y US$60,000 para su implementación, mientras que los locales en centros comerciales pueden sumar costos por derechos de llave y cartas fianza. La expansión es autofinanciada, ya que la empresa no cuenta con socios ni inversionistas externos, y para preservar la rentabilidad todos sus formatos buscan no superar los 30 m².

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Portafolio y canales de venta

The Friend of Pablo fortaleció su portafolio al pasar de 80 modelos de lentes en 2019 a trabajar actualmente con más de 15 marcas internacionales de Australia, Europa y Estados Unidos, entre ellas Le Specs, Tiwi, Kollar, Aire y Babyators. A estas se suman sus marcas propias Antonia Ferrario, lanzada en 2022, y Bettinelli, incorporada en 2024, desarrolladas para adaptarse a las preferencias del consumidor peruano. Actualmente, el 60% de sus ventas corresponde a la categoría óptica y el 40% a lentes de sol.

Aunque inició vendiendo exclusivamente por Instagram, hoy el 90% de las ventas proviene de sus tiendas físicas. Según Saavedra, el canal digital y las redes sociales funcionan principalmente para atraer clientes a los locales y detectar nuevas oportunidades de expansión. De hecho, la apertura en Arequipa respondió al alto volumen de compras online registradas desde esa ciudad.

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La estrategia comercial

La estrategia comercial de The Friend of Pablo se basa en ofrecer la misma calidad que las grandes cadenas a precios más competitivos. Miguel Saavedra explicó que adquieren sus lunas de los mismos laboratorios que abastecen a GMO y Vision Center, lo que les permite ofrecer productos entre 40% y 60% más económicos. “Podemos ofrecer las mismas lunas y las mismas calidades que las grandes ópticas”, afirmó.

La propuesta se complementa con colecciones que se renuevan cada 28 días y un enfoque que busca convertir los lentes en un accesorio de moda. La marca también fue pionera en la categoría al apostar por influencers desde 2019 para conectar con un público más joven. “Tratamos de que la gente encuentre lentes únicos”, señaló Saavedra.

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