La cadena abrirá su primer local fuera de Lima en el Mall Plaza Cayma, en Arequipa. (Foto: The Friend of Pablo)
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Sandra Reyes
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En un mercado óptico peruano dominado por cadenas internacionales como GMO y Vision Center, una marca peruana busca abrirse paso con una propuesta distinta. Se trata de The Friend of Pablo, fundada en 2017, que tras consolidar una red de seis tiendas en Lima alista su expansión a provincias, evalúa nuevos mercados y fortalecerá su portafolio para seguir ganando terreno en el sector. ¿Qué novedades prepara?

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