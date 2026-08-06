El Poder Ejecutivo designó hoy, jueves, a César Alfonso Luna Victoria León como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La medida fue oficializada mediante la resolución suprema N° 027-2026-EF en el boletín Normas Legales.

En el mismo documento, se acepta la renuncia formulada por Javier Eduardo Franco Castillo como superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El dispositivo legal fue suscrito por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Perfil del nuevo presidente de Sunat

César Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la misma universidad. Posee una amplia trayectoria profesional en derecho tributario, corporativo y financiero, así como experiencia en gestión pública y asesoría especializada.

En el sector público, fue ministro de lo que hoy son el Ministerio Comercio Exterior y Turismo, y el Ministerio de la Producción; e integrante de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).

También ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP desde hace 40 años. Es asociado del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y fue presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA–Grupo Peruano).

Como titular de la Sunat, tendrá a su cargo la conducción de la administración tributaria y aduanera del país, así como el fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la gestión institucional.

Exjefe de la Sunat destacó avances de su gestión

En la carta de renuncia presentada el 5 de agosto al ministro Elmer Cuba, Javier Eduardo Franco Castillo afirmó que durante su gestión buscó fortalecer una “Sunat moderna, simple y eficiente”, con énfasis en la facilitación del cumplimiento tributario, la automatización de procesos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la institución.

Sostuvo que, entre los principales resultados de su administración, figura un incremento de 14% en la recaudación tributaria neta real en lo que va del 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. También resaltó la aprobación de la Ley N.° 32730 para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Sunat, así como los avances en transformación digital, mediante la masificación de comprobantes electrónicos, el uso del Sistema de Emisión Electrónica (SIRE) y la incorporación de herramientas de analítica e IA para la gestión de riesgos fiscales.

Asimismo, mencionó como logros la simplificación de trámites para contribuyentes, la modernización del despacho aduanero, las estrategias para ampliar la base tributaria con un enfoque inductivo y el fortalecimiento de la lucha contra el fraude y el contrabando.