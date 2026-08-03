Al 2026, el PBI por habitante de Perú sería de US$ 16,799, mientras que el promedio de las economías emergentes de US$ 16,266. | Andina
Al 2026, el PBI por habitante de Perú sería de US$ 16,799, mientras que el promedio de las economías emergentes de US$ 16,266. | Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El reciente cambio de gestión gubernamental, que marcaría el fin de un período sumamente convulsionado a nivel de máximas autoridades, genera una serie de expectativas, pero también obliga a analizar las condiciones económicas con las que se entrega el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

TC revierte “ventana” del Congreso y su iniciativa de gasto: 5 ejes que marcarán el panorama
Perú, de los “mejor posicionados” en Latam para aprovechar coyuntura global: los ejes diferentes
Inversión en Perú se “dispara” frente a promedio de la región, pero aún hay 4 retos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.