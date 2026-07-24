La minera reportó una utilidad neta de US$ 501.5 millones, más del doble de los US$ 225.1 millones registrados en el mismo periodo de 2025. (Foto: Inforegión)
La minera reportó una utilidad neta de US$ 501.5 millones, más del doble de los US$ 225.1 millones registrados en el mismo periodo de 2025. (Foto: Inforegión)
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Edgar Velito
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La , uno de los principales productores de del Perú y que tiene entre sus accionistas a la estadounidense , presentó su balance de operaciones del segundo trimestre de 2026, marcado por un que duplicó sus ganancias, pese a una menor producción en su unidad minera en Arequipa y a un menor despliegue de capital en el semestre.

En detalle, la minera reportó una utilidad neta de US$ 501.5 millones, más del doble de los US$ 225.1 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El salto se explica casi enteramente por el ciclo de precios de los metales, no por mayor producción.

Las ventas crecieron US$ 481.3 millones gracias a un precio realizado del cobre de US$ 6.55 por libra, frente a los US$ 4.39 de un año atrás, un alza de 49%. El , subproducto clave de la operación de la mina en Arequipa, se realizó a US$ 31.5 por libra, casi el doble de los US$ 17.92 del segundo trimestre de 2025.

A nivel de CAPEX, la minera destinó US$ 168.3 millones en propiedad, planta y equipo en el primer semestre, por debajo de los US$ 176.4 millones del mismo periodo de 2025.
A nivel de CAPEX, la minera destinó US$ 168.3 millones en propiedad, planta y equipo en el primer semestre, por debajo de los US$ 176.4 millones del mismo periodo de 2025.
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Cerro Verde: cae 6% su producción de cobre y su capex retrocede en el semestre

El contraste está en el lado operativo. La producción de concentrados y bajó a 202.9 millones de libras desde 215.8 millones, una caída de 6% atribuida a una menor concentración de cobre en el mineral extraído (ley del mineral). Los volúmenes vendidos también retrocedieron: 195.4 millones de libras frente a 210.8 millones del año previo.

A nivel de CAPEX, la minera destinó US$ 168.3 millones en propiedad, planta y equipo en el primer semestre, por debajo de los US$ 176.4 millones del mismo periodo de 2025. La cifra confirma que el récord de rentabilidad no se está traduciendo, por ahora, en un mayor despliegue de capital en la unidad.

Cabe resaltar, que durante el segundo trimestre Cyprus Climax Metals Company adquirió 2 millones de acciones comunes de la compañía. Con ello, Freeport Mineral Corporation y Cyprus Climax —subsidiaria íntegramente controlada por elevaron su participación conjunta a 55.66% (desde 55.08%).

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Cerro Verde invertirá US$ 300 millones en La Enlozada y operará hasta el 2053

En febrero,marcó un hito para la compañía, al habilitar optimizaciones operativas que extienden su vida útil de 2045 a 2053, una vez obtenidos los permisos de construcción.

El proceso demandará ampliaciones en componentes clave: depósitos de desmontes, mayor altura del depósito de relaves y la expansión de la planta de tratamiento La Enlozada. Al respecto, Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, , no de golpe. Los permisos de construcción se gestionan hoy ante el Minem.

El paquete asociado supera los US$ 1,370 millones en agua y saneamiento para Arequipa: más de US$ 300 millones para llevar La Enlozada de 1,800 a 2,800 litros por segundo, US$ 116 millones en obras priorizadas por Sedapar y US$ 510 millones bajo obras por impuestos. A ello se suma un segundo sistema de tratamiento de desagües por unos US$ 450 millones.

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