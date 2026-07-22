Ánodos de cobre cargados para su envío en una planta en Chile.
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Agencia Bloomberg
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Chile aspira a captar alrededor de US$ 100,000 millones en inversiones para el cobre durante la próxima década, con el objetivo de aprovechar la creciente demanda impulsada por los centros de datos y diversificar su base de clientes más allá de China, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

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