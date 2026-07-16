El Senado de Chile aprobó el jueves un proyecto de reformas económicas y tributarias impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast con el cual el Ejecutivo confía en reactivar la economía del país y atraer nuevas inversiones.

Con un estrecho margen, la cámara alta votó cada uno de los artículos previstos en la iniciativa en un debate que se alargó por 12 horas de hasta casi las 3 de la madrugada debido a las discrepancias entre los senadores.

“Hoy es un día importante para Chile”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz , tras la votación. “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”.

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Mientras el oficialismo ve el proyecto como un medio para captar más inversiones, generar empleo e impulsar una maltrecha economía que nunca se recuperó del todo del golpe de la pandemia de COVID-19, la oposición considera que favorece sólo a los más ricos y denuncia la flexibilización de reglas tributarias y ambientales que podrían afectar el desarrollo del país.

La discusión del proyecto se produce en momentos en que Chile vive un estancamiento económico, con una caída del Producto Bruto Interno de 0.5% en el primer trimestre del año y varios meses consecutivos con cifras negativas en la actividad económica. Además, el país registró una tasa de desempleo de 9.4% en el trimestre móvil entre marzo y mayo, la cifra más alta desde junio de 2021.

Kast, un abogado conservador de 60 años, asumió el poder en marzo bajo la promesa de poner en marcha un gobierno de emergencia y arreglar la golpeada economía chilena. Su asunción supuso el giro más pronunciado de Chile hacia la derecha desde la dictadura militar (1973-1990) y también la defensa de una política económica de tintes neoliberales que propone una drástica reducción del Estado y mayor autonomía a la iniciativa privada.

“Lo que había antes era neoliberalismo corregido con subvenciones y otros elementos”, expresó el analista político Gilberto Aranda . “Ahora, básicamente lo que ha centrado los esfuerzos presidenciales es una profundización y un retorno a ese modelo neoliberal ortodoxo de los finales de los años 70, principios de los 80”.

Uno de los debates más encarnizados de la madrugada fue precisamente sobre la exención de contribuciones así como las indemnizaciones a las que podrán acceder las empresas que vean rechazados sus proyectos por temas ambientales. Con 26 votos a favor y 24 en contra, finalmente se aprobó una rebaja gradual de los impuestos para grandes empresas, desde el 27% actual hasta el 23% a ser alcanzado en 2029.

Por la misma cantidad de votos se aprobó el artículo que prevé la restitución de gastos a las empresas cuyos proyectos hayan sido revocados por cuestiones ambientales, lo que desató críticas de diversos senadores de oposición que calificaron la medida de irregular y anticiparon que recurrirán al Tribunal Constitucional.

“Lo que ha hecho la derecha es entregar una amnistía tributaria”, dijo la senadora Yasna Provoste , del Partido Demócrata Cristiano.

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Dentro de las normas aprobadas también se encuentran un nuevo régimen tributario para las inversiones y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores propietarios de su primera vivienda, entre otras.

Pese al aval de los senadores el proyecto deberá volver ahora a la Cámara de Diputados, que había dado su visto bueno a fines de mayo, ya que una serie de nuevas indicaciones fueron incorporadas a la iniciativa, como la norma de derecho al olvido financiero, que obliga a eliminar de los registros financieros las deudas prescritas o extinguidas tras cinco años.

La cámara baja deberá pronunciarse sobre todas las modificaciones introducidas por el Senado, en lo que se prevé será una de las etapas más complejas de la tramitación tras la estrecha votación del jueves. En caso de que cualquiera de los cambios sea rechazado, el proceso podría alargarse por varios meses más, ya que en este caso se conformaría una comisión bicameral para solventar las discrepancias.