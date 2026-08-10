Solo en Lurín, la superficie de almacenes creció cerca de 70% entre 2018 y 2024 y podría superar el millón de metros cuadrados este año. En paralelo, Adecco registró un incremento de alrededor de 25% en los requerimientos de personal para posiciones vinculadas al almacenamiento, inventario y distribución en Lima Sur durante el último año, reflejando el dinamismo que vive este corredor logístico.

Para Alejandro Botero, director de Adecco Industrial & Logistics, la expansión de la infraestructura está elevando el nivel de los perfiles que demandan las compañías. “Los perfiles más valorados son aquellos que combinan experiencia operativa con conocimientos tecnológicos. La capacidad de adaptación y aprendizaje se ha convertido en un factor clave para la empleabilidad dentro del sector”, sostiene.

Los sectores que impulsan el boom

Aunque el crecimiento logístico responde a distintos factores, las empresas coinciden en que algunos sectores vienen liderando esta expansión. Según Adecco, el retail, el comercio electrónico, el consumo masivo y la manufactura concentran hoy la mayor demanda de talento logístico en Lima Sur. Entre ellos, el e-commerce “continúa siendo el principal motor” debido al aumento de pedidos, la necesidad de realizar entregas más rápidas y las mayores exigencias de los consumidores.

Desde Ransa Perú también identifican al retail, consumo masivo y comercio electrónico entre los principales impulsores del mercado, aunque destacan el creciente dinamismo de las tiendas de conveniencia, un formato que requiere reposiciones frecuentes, entregas fraccionadas y una logística altamente eficiente . La compañía señala además que muchas empresas ya no buscan únicamente alquilar espacios para almacenar productos, sino soluciones integrales de almacenamiento y distribución, lo que está modificando el perfil del talento que requieren.

Por su parte, Cushman & Wakefield observa una mayor diversificación de la demanda de espacios logísticos. Además del comercio electrónico, participan sectores como alimentos y bebidas, farmacéutica, plásticos, industria pesada y operadores logísticos especializados . Para la consultora, las compañías vienen evaluando con mayor estrategia la ubicación de sus centros logísticos, considerando factores como costos, tiempos de distribución, cercanía a clientes, seguridad y capacidad de expansión.

La tecnología redefine al trabajador logístico

La transformación también se observa dentro de las operaciones logísticas.

Malena Gonzales Escudero, People Manager de Ransa Perú, explica que el perfil del operario ha evolucionado desde un trabajo eminentemente manual hacia uno con mayor interacción tecnológica. Hoy los colaboradores registran operaciones mediante terminales portátiles, utilizan sistemas de gestión de almacenes (WMS), realizan controles digitales de inventario y trabajan con herramientas que permiten una mayor trazabilidad de los procesos.

En el caso de los supervisores , las exigencias también han cambiado. Ya no solo coordinan equipos de trabajo, sino que interpretan indicadores de desempeño (KPIs), toman decisiones basadas en datos y anticipan posibles cuellos de botella dentro de la operación.

Esta evolución responde al avance de tecnologías que vienen incorporándose en los centros logísticos. En Ransa, por ejemplo, se emplean sistemas WMS, soluciones de control de flota desde una Torre de Control, tecnología voice picking, SAP Intelligent Desktop y herramientas de analítica predictiva, lo que permite automatizar procesos y concentrar el trabajo humano en actividades de mayor valor agregado.

Como consecuencia, las empresas buscan profesionales con mayor adaptabilidad digital y fomentan procesos de reskilling para que sus propios colaboradores desarrollen nuevas competencias tecnológicas.

El crecimiento de la infraestructura logística en Lima Sur viene transformando el mercado laboral y las necesidades de contratación de las empresas. Foto: Composición Gestión-IA.

Los perfiles más difíciles de encontrar

Aunque la demanda laboral continúa creciendo, conseguir determinados perfiles sigue siendo un desafío.

Adecco advierte que algunos perfiles especializados, como operadores de montacargas certificados y supervisores con experiencia en sistemas de gestión logística, son cada vez más difíciles de encontrar. A ello se suma la dificultad para cubrir puestos en turnos nocturnos y de madrugada, especialmente durante campañas de alta demanda como Cyber, Fiestas Patrias o fin de año, cuando algunas operaciones llegan incluso a duplicar temporalmente su planilla para atender el incremento de pedidos.

La mayor competencia por estos trabajadores también viene presionando las remuneraciones y los beneficios. Según Botero, las empresas buscan diferenciarse ofreciendo capacitación, oportunidades de crecimiento profesional, bonos por desempeño, alimentación, movilidad y estabilidad laboral, en un mercado donde las personas valoran cada vez más la posibilidad de desarrollar una carrera.

En Ransa coinciden en que la alta concentración de operadores logísticos en Lima Sur está intensificando la competencia por el talento especializado. Actualmente, los puestos más complejos de cubrir incluyen conductores, auxiliares de distribución, técnicos de mantenimiento y supervisores con liderazgo digital.

Para enfrentar este escenario, la empresa apuesta por fortalecer la fidelización de sus colaboradores mediante beneficios de transporte y alimentación, programas de desarrollo profesional y capacitación continua.

Además, considera que el crecimiento del hub logístico representa una oportunidad para impulsar el empleo local, fomentar una mayor participación femenina en el sector y articular programas de formación técnica junto con institutos educativos.

Más inversión y nuevos retos

El dinamismo del empleo está acompañado por un importante crecimiento de la infraestructura logística.

Según Diego Briceño, gerente de Transacciones y Proyectos de Cushman & Wakefield, Lima Sur pasó de ser una zona con potencial industrial a consolidarse como uno de los principales ejes logísticos de Lima Metropolitana gracias a la disponibilidad de terrenos, infraestructura moderna y una creciente concentración de parques logísticos clase A.

Al cierre del primer semestre de 2026, el inventario total de centros logísticos en Lima alcanzó cerca de 1.97 millones de metros cuadrados, siendo Lima Sur y el Callao los principales polos del mercado. Solo la zona sur concentra más de 1.48 millones de metros cuadrados y registra una vacancia de 5.4%, mientras que existen alrededor de 114,000 metros cuadrados en construcción y más de 600,000 metros cuadrados en etapa de proyecto.

Briceño sostiene que las empresas ya no buscan únicamente espacios para almacenar productos. Hoy priorizan centros logísticos con mayor altura libre, pisos de alta resistencia, patios de maniobra amplios, posibilidades de expansión, tecnología aplicada a la operación y estándares de sostenibilidad , convirtiendo a estos complejos en una pieza estratégica dentro de la cadena de suministro.

En ese contexto, los especialistas coinciden en que la capacitación será determinante para responder a un mercado donde la infraestructura continúa expandiéndose y la automatización gana terreno. El desafío ya no pasa únicamente por construir más almacenes, sino por contar con trabajadores preparados para desenvolverse en una logística cada vez más sofisticada y digital.