El desarrollo de nuevos parques logísticos y centros de distribución impulsa cambios en la demanda laboral de uno de los corredores con mayor crecimiento del país. Foto: Composición Gestión.
El desarrollo de nuevos parques logísticos y centros de distribución impulsa cambios en la demanda laboral de uno de los corredores con mayor crecimiento del país. Foto: Composición Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La expansión de parques logísticos y centros de distribución en Lima Sur sigue abriendo una nueva etapa para el sector, pero también plantea un desafío para las empresas: encontrar el talento capaz de responder a operaciones cada vez más tecnificadas. El crecimiento de esta zona, como uno de los principales polos logísticos del país, viene cambiando el perfil de los trabajadores que hoy buscan las compañías.

TE PUEDE INTERESAR

¿Tus redes sociales pueden dejarte sin empleo? Esto revisan los reclutadores
¿Dónde abrir el próximo negocio? El boom inmobiliario redefine el mapa comercial de Lima
Mercado inmobiliario en Lima Top: qué buscan hoy los compradores en un departamento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.