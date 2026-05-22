Logistic Properties of the Americas (LPA), firma estadounidense especializada en la administración de inmuebles logísticos, anunció la ampliación del contrato de arrendamiento con Scharff Logística Integrada SA (Sharf) en el Edificio 100 del Parque Logístico Callao, ubicado junto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El acuerdo, que entra en vigor el 1 de junio próximo, incorpora 38,438 pies cuadrados (unos 3,569 m2) adicionales a la ocupación que la empresa ya mantenía en el recinto.

“Esta ampliación de arrendamiento demuestra nuestra capacidad para generar valor incremental dentro de nuestra cartera consolidada, aprovechando el crecimiento inherente de los alquileres y fortaleciendo las relaciones con clientes de alta calidad”, señaló Esteban Saldarriaga, director ejecutivo de LPA.

La ampliación del contrato se llevó a cabo a precios de alquiler acordes con el mercado y representa un aumento de dos dígitos con respecto al contrato anterior para ese espacio, en uno de los submercados logísticos con mayor escasez de oferta del país.

“Callao sigue siendo uno de los corredores logísticos más estratégicos del Perú, y la demanda de espacio logístico de calidad institucional en este submercado continúa superando la oferta disponible”, indicó el ejecutivo.

La ampliación del contrato de arrendamiento se llevó a cabo a precios de alquiler acordes con el mercado y representa un aumento de dos dígitos con respecto al contrato anterior para ese espacio.

Sharf amplía operaciones en Callao para distribuir autopartes de marca global

Álvaro Chinchayán, director general de LPA en Perú, destacó que la transacción refleja la demanda sostenida de instalaciones estratégicamente ubicadas junto a aeropuertos, y subrayó que la estrategia de la compañía apuesta por acompañar el crecimiento de sus clientes dentro de los propios parques logísticos.

De ese modo, continúa expandiendo su cartera mediante una gestión de arrendamientos enfocada en mejorar el flujo de caja, la calidad de los clientes y el valor de los activos a largo plazo.

En tanto, Sharf —uno de los principales proveedores de logística de terceros (3PL) del Perú— destinará el nuevo espacio al soporte de operaciones de distribución de autopartes de una marca automotriz global, aprovechando la conectividad directa del parque con el principal hub aéreo del país y las vías de transporte metropolitanas.

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LPA inicia construcción de nuevo edificio logístico en Callao

A mediados del año pasado, LPA anunció el inició la construcción del Edificio 200 en su Parque Logístico Callao, una instalación de 215,300 pies cuadrados de clase A que se sumará a los tres edificios ya operativos. Su entrega estaba prevista para el primer semestre de 2026 y elevaría el total del parque a más de un millón de pies cuadrados de área bruta locativa.

El nuevo edificio arrancó con 73.1% de prearrendamiento antes de su inauguración, con la mayor empresa de consumo masivo del país y la principal cadena de farmacias como inquilinos ancla. LPA mantenía una ocupación de 98.2% en su cartera operativa en Perú al cierre del segundo trimestre de 2025.

La expansión responde a la apuesta de LPA por consolidar su posición en el corredor Callao, con acceso directo al puerto y al aeropuerto Jorge Chávez. La compañía privilegia el crecimiento dentro de mercados donde la escasez de oferta le permite mantener controlados los gastos de operación y apalancar la rentabilidad de la compañía en el país.

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