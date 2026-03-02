El sector logístico en Perú, tras la puesta en marcha del puerto de Chancay y la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, sigue atrayendo a más players. Esta vez, un operador mexicano que maneja más de 18,000 toneladas mensuales en bodegas aterrizó en Lima tras un joint venture con Frío Aéreo, operador histórico de carga aérea de productos perecibles a nivel local.

Se trata del primer paso formal de la empresa Términal Logistics —con base en Querétaro— para ampliar sus operaciones fuera de su mercado natural (México). El acercamiento entre ambas empresas se habría concretado a fines de 2025, aunque la compañía mexicana ya venía evaluando oportunidades en la región.

“Nosotros operamos en seis ciudades de México y hemos desarrollado nuestro negocio principal que es el transporte de paquetes. Pero siempre habíamos tenido el antojo de incursionar en otros mercados”, dice Luis Felipe Rivas, CEO de la firma. Términal opera en México servicios de transporte fiscalizado —movimiento de carga entre aduanas antes de su nacionalización—, almacenes aeroportuarios, paquetería y desarrollos inmobiliarios vinculados a infraestructura logística. Maneja alrededor del 30% del volumen de carga aérea del mercado metropolitano mexicano.

En Querétaro, donde cuenta con dos bodegas, la empresa se considera el mayor operador de carga aérea del país. Allí inauguró recientemente instalaciones de paquetería para DHL por US$ 130 millones, capaz de procesar hasta 5.000 paquetes por hora. También tiene operaciones en el cruce Laredo-Austin, el mayor paso de carga terrestre del mundo. Ese sería el know-how que buscaría trasladar parcialmente al mercado peruano.

“Muchos de nuestros clientes en México son potenciales clientes para el mercado peruano. Algunos ya han sido canalizados y otros están en evaluación”, comenta Hans Bottger, CSOVP de Estrategia de la firma. ¿Por qué elegir el Perú? “Hace cinco años, el e-commerce representaba alrededor del 5% de la carga aérea que llegaba a México desde Asia. Hoy ese porcentaje supera probablemente el 50%. El crecimiento ha sido exponencial, especialmente en commodities. Para nosotros esta tendencia va a llegar al Perú, y esa es una ventaja, porque somos uno de los principales operadores de ese tipo de comercio internacional en México”, responde.

El nuevo equilibrio: importación y carga general

Frío Aéreo mantiene operaciones dentro del aeropuerto Jorge Chávez hace 30 años. Se ha posicionado como un operador clave en los envíos de productos perecibles, como los espárragos y mangos.

Frío Aéreo (Perú), por su parte, había iniciado en 2022 una estrategia para ampliar su negocio más allá de la exportación de perecibles. Sin embargo, el grueso de su operación seguía concentrado en ese segmento. En 2025, la compañía registró un crecimiento de aproximadamente 15% en volumen y 25% en facturación, impulsado tanto por carga especializada y carga general.

La alianza con Términal Logistics apuntaría a equilibrar la balanza. “Ellos (Frío Aéreo) son expertos en exportación; nosotros venimos a sumar en importación”, explica Bottger.

Cabe indicar que el mercado peruano mueve alrededor de 10.000 toneladas mensuales de importación aérea, una cifra similar al volumen exportador. En ese escenario, el objetivo para Términal y Frío Aéreo es alcanzar entre 25% y 30% de participación en un plazo de dos a tres años.

“Hoy existen dos jugadores principales en la carga de importación en el aeropuerto, cada uno con su participación definida. En exportación, Frío Aéreo tiene una posición fuerte, y hay además un tercer operador de menor tamaño. Si aspiramos al 30% del mercado, evidentemente parte de ese volumen tendrá que captarse de los competidores actuales”, anotó Bottger.

“Si este año logramos entre 10% y 15% del mercado, estaremos satisfechos”, anota el CEO.

Inversión de Términal Logistics

La integración entre ambas firmas implicará una inversión estimada en US$ 9 millones, que se desembolsará paulatinamente, y se enfocará principalmente en sistemas, interoperabilidad con aduanas, transmisión electrónica de información y certificaciones internacionales como RAT (Unión Europea) y estándares de la TSA estadounidense.

Respecto a la tecnología, explicaron que, a diferencia de un almacén extraportuario —donde la carga puede permanecer semanas—, las bodegas aeroportuarias requieren rotación inmediata. “Cuando el avión toca tierra, la carga debería estar lista para retiro en cuestión de horas”, explicaron. Ello demanda sistemas robustos de trazabilidad y gestión de inventarios.

También se prevé inversión en capital humano. Equipos de ambas compañías intercambiarán conocimientos, especialmente en manejo de importaciones asiáticas y procesos de líneas aéreas internacionales. Además, no se descarta que Frío Aéreo pueda tener una participación en el mercado mexicano, considerando su experiencia en carga aérea de perecibles.

Tras la alianza, se espera que el nombre comercial Frío Aéreo se conserve para la línea de exportación de carga perecederos. Sin embargo, para la línea de importación de carga general, es probable que el nombre Términal se utilice.

Los segmentos clave para carga

Además del e-commerce, la estrategia del joint venture para captar un volumen importante del mercado, apunta a tres grandes rubros: pharma, tecnología y repuestos industriales, muchos vinculados a la minería. “Cuando la economía crece, se mueve el consumo y también la inversión minera; eso impulsa la carga aérea”, dijo Bottger.

Comparativamente, el mercado mexicano —solo la Ciudad de México— mueve cerca de 60 mil toneladas mensuales de carga aérea, seis veces más que el peruano. Sin embargo, el nuevo aeropuerto de Lima y la posición del país como hub regional estarían ofreciendo oportunidades de crecimiento, afirmaron los entrevistados.

¿Nuevos negocios?

Aunque el foco inicial está en la importación aérea, Términal Logistics no descarta, en el mediano plazo, introducir su experiencia en transporte fiscalizado y operaciones multimodales, especialmente ante el desarrollo del puerto del Callao y la competencia emergente de Cosco Shipping.

De otro lado, Elí Bustinza, gerente general de Frío Aéreo, confirmó que la concesión vigente que tienen en el aeropuerto Jorge Chávez es hasta el 2028, y que ya se ha iniciado el proceso para definir la renovación y las nuevas reglas, considerando el desarrollo del nuevo aeropuerto.

Aunque, con la ampliación y la disponibilidad de más terrenos en la Ciudad Aeropuerto, “nosotros aspiramos a mantenernos en la ubicación actual —la empresa tiene más de 30 años en el aeropuerto—, pero también existen nuevas áreas disponibles para expansión. El objetivo es crecer”, dijo a G de Gestión.

Expectativa 2026

En la foto, Luis Felipe Rivas, CEO de Términal Logistics; y Eli Bustinza, gerente general de Frío Aéreo.

La alianza entre Frío Aéreo y Términal no tiene fecha de caducidad. La firma mexicana dijo que primero buscarán consolidar el mercado peruano antes de evaluar nuevas incursiones en América Latina.

“Para correr hay que caminar primero. Estamos dando nuestros primeros pasos fuera de México y queremos que esta alianza funcione”, menciona Luis Felipe Rivas, CEO de la firma.

Respecto a las expectativas de este primer año, Frío Aéreo espera mejores resultados, según su gerente general, Eli Bustinza: “Este año podríamos estar por encima del 20% en el segmento de exportaciones. Y si cerramos el año con crecimiento de dos dígitos en importación, sería un avance relevante dentro del plan estratégico”.

Cabe indicar que en 2025, Frío Aéreo reportó que los envíos de espárrago -la principal carga vía aérea-, se recuperó a niveles importantes y la industria creció alrededor de 18,4%, parte de ello impulsado por la vía aérea. El mango también tuvo una campaña positiva, aunque todavía lejos de los picos históricos.

“Eventualmente este año podría ser mejor, considerando el factor del Fenómeno El Niño, porque ante contingencias climáticas o logísticas, la vía aérea ofrece mayor rapidez y flexibilidad. Sin embargo, todo depende del impacto específico en cada campaña agrícola”, finalizó.

Datos

El portafolio de Términal Logistics también incluye brindar servicios vinculados a regímenes fiscales, programas de maquila, administración de contratos y esquemas de producción.

La empresa mexicana reporta que mantienen relación comercial con cerca del 98% de las aerolíneas que operan en el país. Un nivel de vinculación que les permitiría negociar y estructurar servicios de manera competitiva.

En diálogo con G de Gestión, el CEO de Términal comentó que mantienen contacto con aerolíneas asiáticas que aún no vuelan a Perú, pero que podrían hacerlo en el futuro. “Esa red comercial es un activo importante”.