El ejecutivo de la empresa china que controla el terminal explicó las variables que Cosco analiza para cumplir con lo trazado en su plan maestro. La aún pendiente decisión final del Indecopi respecto a su competencia con el puerto del Callao es gravitante para ello.

Tarifas entre las variables para invertir más

El puerto de Chancay se inauguró en noviembre del 2024. Entonces, como informó Gestión, lo que empezó a operar fue solo una primera fase del proyecto portuario.

Según el propio Cosco, esta fase inicial demandó alrededor de US$ 1,300 millones. Pero la inversión total, contemplada en su plan maestro, podría alcanzar los US$ 3,500 millones. Esto quiere decir que, a la fecha, queda “pendiente” desembolsar más de la mitad de lo contemplado inicialmente.

Consultado por si la posibilidad de regular sus tarifas, precisamente de parte de Ositrán, es el mayor determinante para que Cosco Shipping invierta más en el terminal portuario, Ríos recalcó que es uno de los factores a tomar en cuenta.

“Las decisiones de inversión se sustentan en diversos factores que intervienen en el modelo económico, tales como las proyecciones del mercado y con la estabilidad y predictibilidad del marco jurídico; una de las consideraciones que se incorporan en estos criterios es naturalmente el de ingresos, que podrían ser influenciados por imposiciones tarifarias máximas” , respondió.

Gonzalo Ríos, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports. Foto: Cosco Shipping.

En abril del 2025, precisamente Indecopi determinó que no existía competencia entre ambos puertos. Con ello, abrió la puerta a que Ositrán regulará los servicios del puerto de Chancay.

Con tarifas máximas Ríos hace referencia a que Ositrán al regular no fija un precio único por los servicios portuarios que ofrece Cosco, sino “topes” por cada uno de ellos y que la empresa no podría superar al fijar sus valores.

De acuerdo al vocero de la empresa china, Indecopi determinó que no existía competencia con Callao en base a “información teórica” antes que el puerto de Chancay iniciara operaciones de manera formal. Por ello, han tomado acciones.

“Hemos hecho llegar, tanto a Indecopi como Ositrán, información real de movimientos de origen y destinos de carga en 2 periodos diferenciados de tiempo que demuestran que el mercado es el mismo para ambos puertos”, indicó.

Con esa data, Ríos explicó que han solicitado a Indecopi una reevaluación, esperando que “las instancias correspondientes” confirmen la competencia entre Chancay y Callao, lo que evitaría que Ositrán regule las tarifas del puerto de Cosco.

Confían en mantener “seguridad jurídica”

Vale recordar que, según el fallo del PJ que limitó la capacidad de supervisión de Ositrán sobre el puerto de Chancay, si bien ordenó al regulador que se abstenga de ciertas acciones en el terminal, planteó una excepción.

Justamente es a lo que ahora Ríos hace referencia: si Indecopi determina firmemente que no hay competencia con el Callao, Ositrán podrá intervenir con tarifas.

Sin embargo, más allá del revuelo público, que incluyó pronunciamientos del propio embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, en torno al tema, el vocero de Cosco Shipping confía en que el PJ mantenga su decisión en instancias superiores.

“Confiamos en el desempeño de los actores jurisdiccionales peruanos acordes con el marco legal. Esta es una condición básica de estabilidad jurídica. La decisión de considerar instancias superiores es una facultad que el sistema judicial contempla y corresponde a Ositrán la decisión de emplearla”, apuntó.

Ríos reiteró que Ositrán no debe supervisar al puerto de Chancay porque la APN está habilitada legalmente para cumplir esa función. Foto: Ositran.

Aparte, reiteró el argumento principal de la empresa para evitar que el regulador fiscalice su puerto: la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a criterio de Cosco, está habilitada por la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) para asumir sus funciones en el caso de un puerto de titularidad privada y uso público.

“En la LSPN se atribuye expresamente a Ositrán 2 tareas principales: intervenir en imposición tarifaria en casos de ausencia de competencia, así como a supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión, pero el puerto de Chancay no es una concesión”, reiteró Ríos.

Esta es la misma lógica con la que Cosco descarta similitudes con LPO Logistics, puerto del Grupo Romero en Pucallpa que también es de titularidad privada y uso público. Ositrán pedirá al PJ considerarlo un “precedente” en su análisis, como contó Gestión.

Logros y metas del puerto al 2026

Respecto al desempeño operativo hasta ahora del puerto de Chancay, Ríos recordó que obtuvieron su licencia portuaria en junio del 2025.

Desde entonces, remarcó Ríos, el terminal está hoy en una etapa de consolidación e incremento paulatino de sus actividades. También trazó cuáles son las metas este año.

“Esperamos que progresivamente se continúen incorporando más usuarios y líneas navieras, así como que las características de hub se consoliden durante el año 2026, esperamos incrementar al menos en un 50% el volumen de nuestras operaciones”, planteó.

Parte de ello implicará seguir manteniendo el peso de las movilizaciones de contenedores de 20 pies (TEU) como transbordo. Como reportó la Universidad del Pacífico hace unas semanas, en su primero año, el 45.5% de lo transportado vía el puerto de Chancay fue bajo este mecanismo, principalmente de Chile.

Ríos destacó que la “habilitación portuaria actual” del terminal de Cosco tiene un margen de crecimiento de hasta 1.5 millones de TEU, pero que conforme se acerquen al millón de TEU movilizados, se irán incorporando más grúas pórtico y de patio al puerto de Chancay para atender el volumen creciente.