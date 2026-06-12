La medida busca incrementar las posibilidades de acceso a la justicia laboral para trabajadores que no pudieron ejercer oportunamente sus derechos (foto: Freepik)
La medida busca incrementar las posibilidades de acceso a la justicia laboral para trabajadores que no pudieron ejercer oportunamente sus derechos (foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca ampliar el plazo que tienen los trabajadores para reclamar una deuda laboral a los empleadores. Actualmente el plazo es de cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cómo presentar un reclamo virtual o telefónico por problemas con agua potable y saneamiento?
Protege tus derechos: Conoce cómo presentar un reclamo de manera efectiva
¿Crecimiento profesional, estabilidad o clima laboral? qué valoran los peruanos de su trabajo
¡Estar en transición laboral también es un trabajo en sí mismo!
Aprueban iniciativa para reforzar cumplimiento de cuota laboral para personas con discapacidad
Jornada laboral: ¿debe incluir el tiempo de colocación del uniforme y equipos de protección?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.