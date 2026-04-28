Presidencia afirma que remuneración de Balcázar no fue un aumento. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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, luego de que se conociera que el mandatario cobró 50,980.80 soles en el mes de marzo.

A través de un comunicado,

“En ese sentido, desde julio de 2025 corresponde al cargo presidencial una compensación económica mensual de 35, 568 soles, monto fijado sobre la base de criterios técnicos, administrativos y presupuestales establecidos por ley”, se lee en el pronunciamiento.

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Ante ello, se aclaró que incluido en la boleta de marzo, además de los descuentos de ley de febrero y marzo.

“El Despacho Presidencial reafirma que todo pago realizado al presidente de la República se encuentra sujeto a control administrativo, tributario y presupuestal, con total transparencia y dentro del marco normativo vigente”, finaliza el comunicado.

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Como se recuerda, según información del de manera interina el 18 de febrero de 2026, luego de la vacancia de José Jerí.

Presidente José María Balcázar. (Foto: TVPerú)
Presidente José María Balcázar. (Foto: TVPerú)

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