La Presidencia de la República se refirió sobre el sueldo del presidente José Balcázar, luego de que se conociera que el mandatario cobró 50,980.80 soles en el mes de marzo.

A través de un comunicado, el Despacho Presidencial precisó que la remuneración del presidente no es un aumento ni una decisión personal, sino la aplicación del marco legal vigente como la Ley del Servicio Civil.

“En ese sentido, desde julio de 2025 corresponde al cargo presidencial una compensación económica mensual de 35, 568 soles, monto fijado sobre la base de criterios técnicos, administrativos y presupuestales establecidos por ley”, se lee en el pronunciamiento.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/kLPvW7MVHh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 28, 2026

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Ante ello, se aclaró que Balcázar asumió funciones el 18 de febrero de 2026, por lo que le corresponde solo el monto proporcional por los días laborados ese mes, la cual asciende a 15,412.80 soles, incluido en la boleta de marzo, además de los descuentos de ley de febrero y marzo.

“El Despacho Presidencial reafirma que todo pago realizado al presidente de la República se encuentra sujeto a control administrativo, tributario y presupuestal, con total transparencia y dentro del marco normativo vigente”, finaliza el comunicado.

Como se recuerda, según información del Portal de Transparencia, el presidente recibió más de 50 mil soles como parte de su remuneración tras haber ascendido al cargo de presidente de la República de manera interina el 18 de febrero de 2026, luego de la vacancia de José Jerí.