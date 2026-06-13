El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’ y señalado como el máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, surgida en cárceles venezolanas y catalogada como terrorista por Washington.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra” , escribió Trump en su red social Truth.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la operación fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”, país con el que, según afirmó, mantiene una colaboración “muy positiva”.

‘Niño Guerrero’, líder de la banda venezolana Tren de Aragua

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes dondequiera que estén”, agregó.

‘Niño Guerrero’ fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto con otros cinco integrantes del Tren de Aragua, entre ellos Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

Las autoridades estadounidenses acusan a Guerrero de transformar una pandilla carcelaria enfocada en extorsiones y sobornos en una organización criminal con presencia en distintos países del continente.

Donald Trump informó que la operación contra ‘Niño Guerrero’ fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos.

Organización terrorista

Considerado uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica, ‘Niño Guerrero’ permanecía prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas ejecutaron un operativo en la prisión de Tocorón, identificada como el principal centro de operaciones de la organización criminal.

Trump recordó además que su administración declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y destacó las acciones emprendidas contra sus integrantes.

El mandatario también vinculó el operativo con el debate migratorio en Estados Unidos y cuestionó las políticas de su antecesor, Joe Biden, al sostener que permitieron el ingreso de delincuentes al país a través de la frontera sur.

Con información de EFE.