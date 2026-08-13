El gerente de política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Carlos Montoro, señaló que la economía nacional continúa mostrando un buen dinamismo, a partir de diferentes indicadores observados.

“El circulante, por ejemplo, está creciendo a doble dígito y este indicador mide tanto el dinamismo del ámbito formal como el informal, que es difícil monitorearlo. El empleo formal y el detalle del sector privado vienen creciendo entre 4% y 5%”, indicó durante el Inside LatAm: Perú 2026 de Moody’s, realizado la mañana de este jueves 13 de agosto.

En este contexto, Monto destacó uno de los datos de la última encuesta de expectativas empresariales, realizada luego del 28 de julio, ya conocido el Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori.

“La última encuesta a empresarios muestra resultados muy positivos. Esto tiene los resultado después del 28 de julio. Todos los indicadores están en el tramo optimista. Pero llama la atención que la expectativa de la economía a 12 meses está en un nivel que no se veía desde noviembre del 2017”, resaltó.

Continuando con el análisis de otros indicadores, Montoro señaló que el sector no primario está “muy fuerte”, asociado a rubros como el consumo y la construcción. Sin embargo, el Fenómeno El Niño (FEN) ya presenta algunos impactos, como en el sector agropecuario y la pesca.

“Hay impacto negativo, pero ambos [con el positivo] se contrapesan. La proyección que manejamos tiene buenas perspectivas. Perú se mantiene casi líder en crecimiento económico en la región, solo después de Paraguay”, sostuvo.

La estimación sobre la actividad nacional de la entidad monetaria es de un crecimiento de 3.4% en este año.

En general, el funcionario indicó que estamos “en una situación con bastante incertidumbre”, dado que tenemos varios choques por el lado externo, como los conflictos en Medio Oriente: e interno, por los factores climáticos adversos.

Sin embargo, se “mantiene la fortaleza” de la economía peruana. “Tenemos buenos fundamentos macroeconómicos y las expectativas de inflación se mantiene ancladas, pese a los choques de inicios del año. Hay buenas expectativas”, refirió.

Vista el panorama internacional, Montoro indicó que hay una “ligera desaceleración” en este año respecto al 2025, con un crecimiento del mundo de 3.1%. Pese a los choques, se viene observando la resiliencia de las economías desarrollas, sostenidas en industrias tecnológicas y la Inteligencia Artificial (IA).

Sobre esta base, refirió que el Perú mantiene “los vientos en cola positivos”. “Se mantienen los términos de intercambio comercial en niveles máximo históricos y la perspectiva es que se mantenga”, señaló.

“Hay una mejora sustancial de la balanza comercial. La cuenta corriente de Perú viene bien”, agregó.