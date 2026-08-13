La minera canadiense Xali Gold Corp. prepara una nueva etapa para Pico Machay, su proyecto de oro ubicado en Huancavelica. La compañía avanza con los permisos y la selección del contratista que ejecutará los próximos trabajos, luego de retomar este año las actividades de campo en el yacimiento.

En febrero, la comunidad de Santa Ana autorizó el reinicio de las actividades de exploración. Para junio, Xali Gold ya había culminado los estudios ambientales y sociales y avanzaba con la documentación requerida para obtener los permisos de perforación.

Ahora, la empresa se encuentra próxima a completar la solicitud de la Ficha Técnica Ambiental (FTA). Como parte de ese proceso, representantes de Xali Gold se reunieron con funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), incluido su director general, para revisar la información técnica y ambiental del expediente.

La compañía señaló que recibió comentarios positivos y prevé una última reunión técnica antes de presentar la solicitud.

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¿Qué prepara Xali Gold para Pico Machay?

El programa contempla unos 3,000 metros de perforación diamantina: 2,000 metros para replicar el 10% de los pozos históricos y 1,000 metros para explorar controles de zonas de alta ley.

El objetivo es actualizar los recursos minerales del proyecto. Posteriormente, la FTA contempla entre 13,000 y 17,000 metros adicionales para probar objetivos identificados mediante mapeo, muestreo superficial y subterráneo y modelamiento geológico.

La exploración histórica se realizó mediante circulación reversa (RC), pero la nueva campaña empleará perforación diamantina para obtener testigos continuos y mayor información geológica. Las perforaciones gemelas permitirán comparar ambos métodos y verificar si influyeron en los resultados históricos.

“Estamos haciendo sólidos avances hacia la perforación en Pico Machay”, señaló Joanne Freeze, presidenta y CEO de Xali Gold.

La ejecutiva destacó que el trabajo con la DGAAM y las visitas de los potenciales contratistas permitirán definir el equipo y la estrategia operativa más adecuados.

Xali Gold prevé ejecutar 3,000 metros de perforación diamantina en Pico Machay para actualizar los recursos minerales del proyecto.

¿Cuándo comenzaría la perforación?

Xali Gold apunta a iniciar los trabajos hacia fines de septiembre de 2026, sujeto a la aprobación de los permisos y la culminación de los preparativos. La compañía estima que la revisión de la FTA podría concluir algunas semanas después de su presentación.

Inicialmente se utilizarán dos equipos de perforación, con la meta de completar la confirmación de recursos antes de diciembre.

Pico Machay se encuentra en el Cinturón Epithermal de Oro-Plata del sur del Perú, en la Cordillera Occidental de los Andes. El proyecto cuenta con infraestructura existente, un recurso histórico y varios objetivos de exploración aún no probados.

La nueva campaña busca actualizar los recursos de Pico Machay y generar la información necesaria para avanzar hacia la primera Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto.