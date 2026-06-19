La minera canadiense Xali Gold Corp cerró una colocación privada por un millón de dólares canadienses —alrededor de US$ 715,000 al tipo de cambio actual— destinada a financiar el avance de su proyecto aurífero (oro) Pico Machay, ubicado en Huancavelica. La operación fue suscrita en su totalidad por dos inversionistas, informó la empresa con sede en Vancouver.

La transacción contempla la emisión de 4 millones de acciones ordinarias a un precio de C$ 0.25 cada una, sin warrants asociados. Los títulos quedarán sujetos a un periodo de restricción de venta de cuatro meses y un día desde el cierre de la colocación.

La operación cuenta con la aprobación condicional de la Bolsa de Valores TSX Venture (TSXV) y está pendiente del visto bueno final del mercado.

Según la compañía, cerca del 75% de los fondos se canalizará hacia la exploración y el desarrollo de Pico Machay, lo que incluye la gestión de permisos, estudios técnicos en curso e iniciativas con las comunidades del entorno. El saldo restante se asignará a capital de trabajo y fines corporativos generales. De acuerdo con las políticas de la TSXV, la firma pagará una comisión del 6% a un único intermediario.

Pico Machay se encuentra en un distrito minero históricamente productivo de la Cordillera Occidental de los Andes.

Xali Gold ve potencial en Perú con oro en máximos históricos

Pico Machay se ubica en el cinturón epitermal (franja volcánica rica en metales preciosos) de oro y plata del sur peruano, en la Cordillera Occidental de los Andes, una zona de tradición minera. La empresa lo clasifica como un proyecto en etapa avanzada de exploración con un objetivo de producción en el corto plazo, y señala que se apoya en infraestructura existente y en una relación favorable con la población local.

La hoja de ruta de Xali Gold pasa por actualizar los recursos históricos del yacimiento y elaborar una Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés), pasos con los que la compañía busca reducir el riesgo del activo antes de una eventual decisión de inversión. Asimismo, estudios de ingeniería previos plantearon una operación a tajo abierto con lixiviación en pilas, de bajo costo y baja relación de desbroce.

Esos estudios, sin embargo, se construyeron sobre un precio de largo plazo del oro de US$ 700 por onza. El supuesto contrasta con el mercado actual: el metal cotiza por encima de los US$ 4,300 por onza, cerca de máximos históricos y más de seis veces por encima de aquella referencia, un diferencial que reconfigura la economía potencial de un proyecto de estas características.

Xali Gold completa estudios ambientales y apura permiso para perforar en Perú

El mes pasado, la minera canadiense Xali Gold culminó los estudios ambientales y sociales para continuar con su proyecto aurífero Pico Machay, en Huancavelica. Los trabajos, a cargo de la consultora peruana GEADES, evaluaron agua, aire, suelo, ruido, flora, fauna y aspectos sociales. La empresa prevé presentar la documentación ambiental a fines de junio ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Minem.

La aprobación de ese permiso será clave para iniciar una nueva etapa de perforaciones, con las que la compañía busca actualizar la información sobre la cantidad y calidad del oro del yacimiento. Estos trabajos también apuntan a precisar el potencial económico del proyecto y a avanzar hacia un estudio económico preliminar que reduzca riesgos.

Asimismo, la compañía también destacó el trabajo que viene realizando con las comunidades cercanas al proyecto. A través de su equipo local, Xali Gold mantiene conversaciones para alcanzar acuerdos de acceso a terrenos y promover beneficios compartidos con la población, mientras continúan las actividades de exploración.