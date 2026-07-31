Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza. (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)
Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza. (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)
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, un paso que calificó de “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

y que, una vez completado el desarme, “las fuerzas israelíes se retirarán”.

Paralelo a ello, una

a, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Cabe precisar que, durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

Trump calificó este acuerdo como un “hito importante” para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de julio de 2026. (CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de julio de 2026. (CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP)

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