Un juez de Estados Unidos condenó este jueves a 15 años de prisión a Colin Gray, padre de Colt Gray, el adolescente que en 2024 mató a cuatro personas durante un tiroteo en una escuela del estado de Georgia.

El juez Nicholas Primm, del Tribunal Superior del condado de Barrow, lo declaró culpable por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, al considerar que incurrió en negligencia al no responder a las advertencias sobre la conducta de su hijo y facilitarle el acceso al arma con la que perpetró el ataque.

“Es evidente que usted fracasó como padre” , señaló el magistrado durante la audiencia. No obstante, precisó que la condena no responde a su desempeño como padre, sino a que ignoró las señales de alerta, no buscó ayuda para el menor y no evitó que tuviera acceso al rifle.

El juez recordó que Colin Gray regaló a su hijo un rifle durante la Navidad previa al ataque y sostuvo que pudo haber tomado medidas para impedir la tragedia, como guardar el arma y la munición bajo llave o entregarlas temporalmente a otra persona.

“Pero no lo hizo. Si no, no estaríamos aquí”, afirmó.

Cadena perpetua para el autor del ataque

Colt Gray, quien tenía 14 años cuando ocurrió el tiroteo, fue condenado esta semana a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a cuatro personas y herir a otras nueve en la escuela secundaria Apalachee High School, en la ciudad de Winder, Georgia.

Según la investigación, el adolescente planificó el ataque durante varios meses y dejó evidencia de ello en cuadernos personales, donde manifestaba su interés por otros autores de matanzas escolares.

Colt Gray fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el ataque ocurrido en una escuela de Georgia. Foto: EFE.

Colin Gray enfrentaba 27 cargos, entre ellos asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y crueldad contra menores. Aunque el juez indicó que ninguno de esos delitos exigía obligatoriamente una pena de prisión, concluyó que todos configuraban una forma de negligencia penal y dictó una condena de 15 años de cárcel.

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Se trata del primer caso en Estados Unidos en el que el padre de un autor de un tiroteo masivo es condenado por asesinato.

El antecedente más cercano ocurrió en 2024, cuando James y Jennifer Crumbley fueron declarados culpables de homicidio involuntario por no actuar frente a las señales de alerta de su hijo Ethan Crumbley, responsable del tiroteo ocurrido en una escuela de Michigan en 2021, que dejó cuatro estudiantes fallecidos.

Con información de EFE.