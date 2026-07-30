Desde Presidencia se anunció que, en la próxima sesión del gabinete ministerial, la propuesta -cuya meta es fortalecer la seguridad ciudadana y la economía del país- será aprobada, aunque no se dio mayor información de la fecha.

El documento de nueve páginas apunta a ajustes en siete áreas claves y con impacto directo sobre la economía : seguridad ciudadana, formalización de emprendedores, promoción del empleo, impulso del desarrollo productivo, desregulación en trámites del Estado, modernización del Estado; y en materia tributaria, aduanera, entre otros.

“Más que verlo de manera aislada, del proyecto se destaca que aborda varios aspectos que toda propuesta de formalización seria debería tener. Además del aspecto tributario, alcanza a la simplificación, por ejemplo, para impulsar el crecimiento empresarial”, valoró Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

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Reforma tributaria

En materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio, la propuesta se centra en cuatro aristas. La primera es “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales”.

Para esto, se plantearían mecanismos como “incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones, beneficios y tratamientos tributarios especiales y temporales”, entre otros.

Un segundo aspecto es “perfeccionar” la Ley del Impuesto a la Renta. Esto consideraría el reconocimiento de la deducción de gastos de capacitación de personal, el otorgamiento de créditos fiscales por contratación de jóvenes y por capacitación, entre otros.

Esto se vincula directamente con el reconocimiento en el mensaje a la nación de un grave problema de desempleo juvenil y la necesidad de formalización empresarial.

Los otros dos puntos tributarios son optimizar el marco normativo aduanero y de facilitación del comercio exterior, y modificar el régimen legal de impugnación judicial de las resoluciones del Tribunal Fiscal.

Para Gallardo, resulta acertado que se apunte a la existencia de los cuatro regímenes tributarios que han demostrado no promover el crecimiento empresarial. “Son complejos y tienen una serie de limitaciones”, anotó.

También orientado a aspecto, Jesús Ramos, socio de DLA Piper Perú, indicó que uno de los cambios más relevantes sería la creación de un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales y crecientes , lo que supondría reemplazar el actual esquema de distintos regímenes tributarios.

Saludó que se busque la formalización de las empresas mediante un esquema en el que la carga tributaria aumente progresivamente conforme lo hacen sus ingresos.

Asimismo, Ramos destacó la posibilidad de crear nuevos incentivos tributarios, como exoneraciones, para promover la inversión, el empleo, la innovación y la formalización empresarial.

Subrayó que estas herramientas pueden convertirse en un mecanismo para mejorar la competitividad del país y atraer inversiones, siempre que respondan a una política económica bien sustentada y generen resultados concretos en productividad y crecimiento.

Además, el socio de DLA Piper Perú valoró la facultad para modificar el régimen de impugnación judicial de las resoluciones del Tribunal Fiscal. Explicó que hoy se presentan casos en los que la Corte Suprema fija una interpretación sobre una norma tributaria, pero la Sunat y el propio Tribunal Fiscal siguen aplicando un criterio distinto en nuevas fiscalizaciones, reabriendo litigios.

A su turno, Jorge Picón, socio fundador de Picón & Asociados, analizó que se trata de un pedido de facultades “extremadamente amplio”, pues no se ponen ningún tipo de restricción.

“Es entendible que al nuevo Gobierno hay que darle confianza, pero este pedido tan amplio no puede ser, no tiene límites. ¿Por qué hacerlo todo por delegación de facultades? Si se aprueba, nos vamos a encontrar con un gran número de normas ya vigentes que nadie ha conversado”, cuestionó.

Picón señaló que el principal problema para el crecimiento del país es la informalidad y la ilegalidad, los cuales consideró no se van a resolver con ajustes de normas tributarias. “Esto se ataca en el campo”, sostuvo y agregó que el Perú ya tiene una de las tasas impositivas efectivas más altas de la región.

Panorama laboral

Los temas laborales se agrupan en dos principales apartados: el de promoción y protección de los emprendedores y de las micro y pequeñas empresas (Mypes); y el propio de fomento del empleo.

En el primer caso, por ejemplo, se menciona la unificación y regulación del marco legal de la actividad laboral, “contemplando un régimen progresivo que fomente la formalización”, incluyendo todos los beneficios respectivos.

También se modificaría el régimen tributario “incluyendo medidas que fomenten la formalización y asegure la competitividad de las empresas”, entre otros.

En el segundo apartado, se precisa la intención de ampliar, de manera expresa, la actuación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y del Sistema de Inspección del Trabajo hacia la “promoción de la formalización laboral y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras”, bajo un enfoque preventivo.

Otro aspecto que se destaca es la revisión de los feriados laborales: “Modificar el régimen de feriados laborales y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”, se incluye en la propuesta.

Asimismo, se buscaría “perfeccionar” el régimen legal de los beneficios laborales, incluyendo los de vacaciones, horas extras, participación en las utilidades, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, dándoles mayor flexibilidad.

Gallardo saludó que los ajustes laborales vayan más allá de la formalización y abarquen elevar la competitividad de las Mypes.

Esto también lo valoró Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama, al apuntar a la propuesta de “regular el otorgamiento de bonos de productividad y otros incentivos por desempeño, sin carácter remunerativo”.

“Por primera vez se está apostando por la productividad. Hoy, un peruano es la mitad de productivo que un colombiano y casi un tercio de un chileno”, recordó.

De otro lado, para César Puntriano, socio del estudio Muñiz, el anuncio sobre Sunafil sería insuficiente si no va acompañado de un mayor presupuesto y más inspectores. Explicó que, actualmente, la entidad actúa, principalmente, de forma reactiva, pues la mayoría de inspecciones se originan por denuncias o campañas específicas.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer su capacidad operativa e incorporar herramientas de inteligencia artificial para orientar mejor las fiscalizaciones.

Toyama indicó que las fiscalizaciones y acciones de fomento de la formalidad de la Sunafil deben orientarse, principalmente, a las Mypes, donde el nivel de informalidad sube hasta un 95%.

“Hablamos de empresas en zonas de la periferia, ámbitos rurales. Hoy la Sunafil está enfocada en las grandes y medianas empresas”, comentó.

Gallardo añadió que, precisamente, un escenario por atenderse es que hay 10.2 millones de trabajadores en las Mypes, pero solo 1.8 millones en las planillas de la Sunat.

En cuanto a la propuesta de reducir el número de feriados, Puntriano advirtió que antes de adoptar una decisión debería evaluarse su impacto real sobre la productividad y el turismo. Como alternativa, planteó trasladar aquellos que caen a mitad de semana hacia los lunes, de modo que se favorezca tanto la actividad económica como el desplazamiento de turistas internos.

Toyama anotó que el costo laboral para las empresas, mayormente para las pequeñas, es sumamente alto por estos factores. Si bien hay sectores que se benefician en estas fechas, señaló que la gran mayoría de peruanos vive del día a día.

“Un feriado, además, implica pagar el triple a un trabajador, pero no necesariamente significa que las ventas de los sectores que se beneficien se tripliquen”, observó.

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.