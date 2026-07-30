El Gobierno propone ajustes en los feriados laborales. (Foto: imagen generada con Gemini IA)
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Ricardo Guerra Vásquez
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Gerardo Rosales Diaz
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En su primera sesión de Consejo de Ministros, realizada este miércoles 29 de julio previo a la gran parada militar, el Ejecutivo evaluó una primera versión de proyecto de ley para solicitar una delegación de facultades al Congreso de la República por un lapso de 120 días calendarios.

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