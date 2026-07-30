ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESQUEMA ANTIELUSORIO DE SUNAT

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa el Esquema antielusorio de SUNAT No. 32, recientemente publicado, el cual menciona el caso de una empresa que entrega un bien inmueble a un accionista como dación en pago, y esta persona natural a su vez vende ese inmueble en acto seguido bajo una tasa de ganancia de capital de 5%, olvidando que una adquisición para inmediata venta ya constituye de por si una actividad habitual y por ende empresarial.
Por lo tanto, el Esquema sería aquí irrelevante y debería de ser revisado.
Escuchemos este importante podcast, para tener en cuenta una serie de aspectos en materia de Esquemas de Alto riesgo fiscal, a fin de evitar contingencias innecesarias.