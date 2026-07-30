ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESQUEMA ANTIELUSORIO DE SUNAT
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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa el Esquema antielusorio de SUNAT No. 32, recientemente publicado, el cual menciona el caso de una empresa que entrega un bien inmueble a un accionista como dación en pago, y esta persona natural a su vez vende ese inmueble en acto seguido bajo una tasa de ganancia de capital de 5%, olvidando que una adquisición para inmediata venta ya constituye de por si una actividad habitual y por ende empresarial.

Por lo tanto, el Esquema sería aquí irrelevante y debería de ser revisado.

Escuchemos este importante podcast, para tener en cuenta una serie de aspectos en materia de , a fin de evitar contingencias innecesarias.

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