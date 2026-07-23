Lo tributario ante el nuevo Gobierno

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa los aspectos relevantes que están pendientes de solucionar y/o mejorar en el ámbito tributario, ante la llegada de un nuevo Gobierno.

En tal sentido, se repasa la posibilidad de simplificar Regímenes, derogar beneficios, modificar normas y siempre actuar bajo el respeto a los principios tributarios constitucionalizados.

Escuchemos este podcast para analizar lo que pudiera ser el accionar tributario del gobierno que se avecina, mejorando la recaudación pero a la vez ampliando la base de contribuyentes, todo ello bajo acciones eficaces y decididas

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