Lo tributario ante el nuevo Gobierno
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa los aspectos relevantes que están pendientes de solucionar y/o mejorar en el ámbito tributario, ante la llegada de un nuevo Gobierno.

En tal sentido, se repasa la posibilidad de simplificar Regímenes, derogar beneficios, modificar normas y siempre actuar bajo el respeto a los principios tributarios constitucionalizados.

Escuchemos este podcast para analizar lo que pudiera ser el accionar tributario del gobierno que se avecina, mejorando la recaudación pero a la vez ampliando la base de contribuyentes, todo ello bajo acciones eficaces y decididas

También te puede interesar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.