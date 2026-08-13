Divisa. El dólar pierde fuerza frente al sol, pero el BCR se mantiene vigilante antes oscilaciones muy bruscas en el mercado cambiario. (Foto: Hammarby Studios / iStock)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El dólar en el mercado local ingresó formalmente a una fase de desescalada, luego de un primer semestre tortuoso en el que incluso tocó un máximo de S/ 3.52 en plena agitación electoral y con conflictos bélicos internacionales a cuestas, ¿qué pasó desde entonces?

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